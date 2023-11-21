الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصف اسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع .
وبالتزامن مع هذه التطورات، أوضح المراسل أن الاتصالات انقطعت في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات.
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