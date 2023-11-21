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الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم جباليا

11/21/2023 1:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف اسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع .

وبالتزامن مع هذه التطورات، أوضح المراسل أن الاتصالات انقطعت في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات.


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