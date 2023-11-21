الصحة العالمية: لا دليل على استخدام الشفاء كمقر عسكري لحماس

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت منظمة الصحة العالمية أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وأكدت أنه "ليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة، روب هولدن "كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء. ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى. ولم نر سوى المدنيين".



وأوضح هولدن أن مستشفى الشفاء كبير جدا، مضيفا: "لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم. وكان واجبنا إخراجهم بأمان".



وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا مع أحد بشأن أي قضية أخرى، وقال "لم نر أي دليل"، مبينا أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى "ولا يزال هناك مرضى حياتهم مهددة".



والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

