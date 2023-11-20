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الشهادة والاحتجاج في الرواية.. الباحثة سونا بدير توثق أعمال حسن يوسف أنموذجا

11/20/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر بدعم من وزارة الثقافة عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمان، كتاب بعنوان "الشهادة والاحتجاج في الرواية - أعمال حسن سامي يوسف أنموذجا"، للباحثة سونا بدير.
تقول سونا بدير: "إنها تناولت في هذه الدراسة روايات لحسن سامي يوسف، بدراسة موضوعية وفنية، وتوزعت الدراسة في ثلاثة فصول، ومقدمة، وخاتمة، وقد بدأ الفصل الأول وعنوانه (حسن سامي يوسف: النشأة، التكوين الثقافي والاجتماعي، مؤلفاته)، باستعراض النشأة والتكوين الثقافي والاجتماعي للروائي، وبيان أثر تجاربه الحياتية على إنتاجه الروائي، وإظهار الملامح العامة للروايات مع بيان أهم ما يميزها، مع توضيح مفهوم الرواية عامة وأقوال النقاد وموقفهم من هذه الروايات".
ويعرض الفصل الثاني وهو بعنوان (القضايا التي عالجتها الروايات) الموضوعات التي عالجتها الروايات، وتم تقسيم الموضوعات إلى موضوعات اجتماعية ووطنية وقومية وفلسفية، مع بيان الترابط بين هذه الموضوعات وتشابكها، فيما يتناول الفصل الثالث (البناء الفني لروايات حسن سامي يوسف) فقد تحدث عن عناصر البناء الفني في الروايات التي تمثلت بـ: بناء الأحداث، وبناء الشخصيات، وبناء الزمان والمكان، وبناء السرد، وبناء الحوار، وبناء اللغة، كما وقف الفصل عند ظواهر فنية خاصة مثل: الرموز، وتداخل الأجناس.
وتوضح بدر، أنها توصلت لجملة من النتائج من خلال هذه الدراسة، من أبرزها: "تأثرت روايات يوسف بنشأته في المخيم، وظهر في أعماله الروائية ملامح اليتم الذي عايشه طفلا، فكانت رواياته نتاج تجربته الحياتية وتكوينه الثقافي الناتج من تعليمه وعمله، وقدم لنا حسن سامي يوسف ست روايات وهي: الفلسطيني (1988)، الزورق (1990)، رسالة إلى فاطمة (1996)، فتاة القمر (1999)، هموم الدراما (2001)، عتبة الألم (2016)، وسيناريو أدبي روائي هو بوابة الجنة (2007)، فتنوع نتاجه الأدبي من حيث الموضوعات والأساليب.
وتؤكد المؤلفة، أن يوسف في هذه الروايات التي صورت مجموعة من القضايا الوطنية والاجتماعية والقومية، عالج الراوي فيها موضوعات حياتية متنوعة مثل اليتم والحب والفقر والوحدة والخيانة والعقم وصورة المرأة والأسرة وغيرها من الهموم الذاتية، كما تناولت الروايات القضايا الوطنية المنبثقة عن الهم الوطني الفلسطيني كقضية اللجوء، والمقاومة، وازدواجية الهوية الفلسطينية، وعكست الروايات صورة العلاقة بين الفلسطيني وأخيه العربي، طارحة مجموعة من القضايا القومية المؤثرة في بناء الشخصية الفلسطينية والعربية، كما عبرت الروايات عن الهم الإنساني الوجودي، فخلقت الروايات عالما فنيا مشاكلا ومشاكسا للواقع.
وترى بدير، أن روايات يوسف تناولت قضايا الذات المتأزمة ضمن انعطافات تاريخية مختلفة، ولذلك نجد تباينا بين أشكال البناء الفني لرواياته؛ تبعا لاختلاف قضاياه وزمن الشخصيات التي يطرحها، فنجدها تتوزع غالبا ما بين البناء الحديث للرواية العربية، والبناء الجديد للرواية العربية بمختلف صوره، وبنية السرد الغنائي تحديدا، حيث استخدم الأسلوب المباشر، وأسلوب تيار الوعي في سرد الأحداث، وإن غلب تيار الوعي على رواياته؛ مما ساعده على توجيه الأحداث وفق أهدافه الموضوعية والفنية؛ وتمكن من تضخيم أزمات الشخصيات الداخلية ومضاعفة توترها وشحنها دراميا.
وتشير الباحثة، إلى أن يوسف استخدم أساليب سردية مختلفة باختلاف طبيعة الرواية ورسالتها، وبما يخدم القضايا المطروحة، ونوع في منظور السرد، فظهر السرد بمنظور ذاتي وموضوعي، والسرد اللولبي والسرد المتعدد، مما أثرى موضوعات الروايات وبناها الفنية، وتناوب السرد والوصف والمشهد وغيرها في عرض الحدث، وتقديم الشخصيات، ولكل أسلوب وظائفه في تشكيل الرواية وتقديمها، وكشفت الروايات التجارب الحياتية والروحية والنفسية للشخصيات.
وتنوه بدير، إلى أن الحوار لعب الدور الأبرز في الكشف عن معالم الشخصيات بمختلف مستوياتها، من خلال الحوار الداخلي والخارجي، فكشف كل نوع من أنواع الحوار زاوية من الشخصية، وتنقل الكاتب بين مستويات اللغة؛ ليقدم لنا رواياته النابضة بالحياة والممثلة لها، فشكلت اللغة هوية الشخصيات، وعبرت عن قضاياهم وهواجسهم، وعكست أفكارهم، مظهرة أثر الثقافة والمجتمع والمستوى الاجتماعي والنفسي في تشكل روح الشخصية ووعاء فكرها اللغوي.
وتشير المؤلفة، إلى أن يوسف استخدم الرمز؛ بما يخدم رؤيته الفنية ويعمقها، فقدم المرأة بصورة تتجاوز صورتها الحقيقية والنمطية؛ فجعلها رمزا للأمان والوطن، وحمل البحر رمزية الموت، وذلك انسجاما مع طبيعة شخصياته الرئيسية، وانبثاقا من رؤاه الوطنية والشخصية التي انطلقت منها الروايات، حيث يلاحظ تداخل الأجناس في روايات حسن سامي يوسف، فتلاقت رواياته مع سيرته الذاتية، فشخصياته مأخوذة من واقعه، وذلك انطلاقا من مفهوم الرواية عنده.
وتحدثت بدير عن البناء الفني قائلة: "نجد البناء الفني والبناء الموضوعي قد امتزجا في روايات يوسف، مشكلين فضاء روائيا رحبا زاخرا بالقضايا الوطنية والقومية والاجتماعية والفلسفية، فجاءت الروايات كاشفة وشاهدة". لافتة إلى أن هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقه من الدراسة والبحث، وما يزال المجال مفتوحا لتناول هذا الموضوع ثانية من زاوية أخرى.
وفي مقدمتها للكتاب تقول بدير: "إنها هدفت من هذه الدراسة إلى التعريف بتجربة الروائي حسن سامي يوسف الروائية، وإبراز مميزات صوته الإبداعي الخاص، مع بيان موقعه في الحركة العربية الأدبية، فتجربته واحدة من التجارب الفلسطينية التي سعت إلى التعبير عن واقع اللاجئ الفلسطيني وما يتعرض له من أزمات اجتماعية ووطنية وفلسفية وثقافية، فهدف الدراسة هو الكشف عن طبيعة القضايا التي احتوتها الروايات وبيان موقف الكاتب منها، وستسعى الدراسة إلى تحليل البناء الفني في الروايات وإبراز التقنيات والأساليب الحديثة التي تميزت بها النصوص المدروسة مع تسليط الضوء على أثر الكتابة التلفزيونية في روايات الكاتب".
ويذكر أن سونا بدير كاتبة أردنية. حاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية وآدابها، وهي عضو هيئة تحرير مجلة "أقلام جديدة"، ومعلمة في وكالة الغوث منذ العام 2011. حصلت على المركز الأول في مسابقة الإبداع الشبابي على مستوى المملكة من وزارة الثقافة في حقل القصة القصيرة في العام 2010.

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