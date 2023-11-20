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فلسطينية تروي مرارة فرارها من الشمال لجنوب غزة

11/20/2023 11:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






عميرة هاس 20/11/2023
"في مفترق نتساريم أمرنا شخص عبر مكبر الصوت، بلغة عربية جيدة، أن نمر عبر كوخ من الصفيح، كما كان الامر ذات يوم في مخيمات اللاجئين. كنا بضع مئات نسير نحو الجنوب. رأينا هناك اشخاصا رفعوا أيديهم، وآخرين حملوا راية بيضاء ولوحوا بها، كانوا خائفين من تحريك الرؤوس يمينا أو يسارا أو أن يتوقفوا. هذه الاهانة لعملية الهرب كانت بالنسبة لي تجربة من التجارب الاكثر صعوبة في هذه الحرب"، هذا ما قالته ميساء (اسم مستعار) في محادثة هاتفية من مكان آمن خارج قطاع غزة، الذي وصلت اليه نهاية الاسبوع.
صوتها ظهر اقل تعبا بقليل مما كان في الرسالة الصوتية التي ارسلتها يوم الثلاثاء الماضي. هي تحدثت بطلاقة كعادتها. فقط عندما تحدثت عن جثة امرأة وعن اشلاء جثث شاهدوها في الطريق وعن الحقائق المرمية وبطاقات الائتمان واشياء اخرى كانت موجودة قربهم، اختنقت وكلامها تلعثم. هي وعائلتها رفضوا خلال شهر تقريبا مغادرة بيتهم في وسط مدينة غزة، رغم أنه يوجد للبنتين جواز سفر اجنبي، والثلاثة كان يمكنهم الخروج من القطاع. التقارير والإشاعات عن اطلاق النار على من يهربون من الشمال أو عن عمليات قصف لهم، أخافتهم.
هم خافوا من ذلك حتى بدرجة اكبر من عمليات القصف التي حدثت قرب بيتهم، والتي جعلت كل العائلة تهرب الى ممر داخلي في البيت أو الدرج كي تكون اكثر أمنا. ولكن في الاساس أخافتهم الانباء بأن الوالدة المسنة ستجد صعوبة في تحمل الصعوبات على الطريق – في الاصل لن يسمح لها بالانضمام اليهن في معبر رفح. الاجداد والجدات في غزة يمنع انضمامهم الى الاحفاد الذين لديهم جنسيات اجنبية. الخروج من القطاع مسموح فقط للآباء والأمهات الذين ليس لديهم نفس الجنسية.
"هناك أمران جعلاني أقتنع بالخروج بسرعة من البيت، قالت ميساء. الامر الاول هو القذيفة التي اطلقت على بيت قريب من بيتها. "سمعنا صوت الانفجار الضخم، كان هناك هدوء للحظة وبعد ذلك صراخ اطفال، فهمنا منه بأن هناك قتلى"، قالت. الامر الثاني هو البيانات الثلاثة باللغة الانجليزية التي ارسلها مكتب الارتباط الاسرائيلي في غزة لمن يعملون في منظمات الاغاثة الدولية. هذه البيانات الثلاثة ارسلتها اليها قبل القصف، في الساعة السابعة صباحا في ذاك اليوم. "الى سكان مدينة غزة"، كتب في البيان الاول. "الجيش الاسرائيلي يبلغكم مرة اخرى: سيكون مفترق صلاح الدين مفتوحا للحركة سيرا على الاقدام أو في السيارات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، من اجل الانتقال نحو جنوب وادي غزة. لا تستجيبوا لحماس. استمرار تواجدكم في المدينة خطير جدا".
في بيان آخر كتب أن الجيش سيوقف بشكل مؤقت القصف في منطقة رفح بين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر في نفس اليوم. "الجيش الاسرائيلي سيتخذ الوسائل المطلوبة من اجل الدفاع عن قواته في حالة أي نشاطات معادية موجهة ضدنا في هذه المناطق"، كتب. "هذه الهدنة تعطي فرصة للمدنيين في المنطقة من اجل استخدام شارع صلاح الدين للسفر نحو جنوب وادي غزة الى مناطق آمنة أكثر في جنوب القطاع". في البيان الاخير تمت دعوة من لم يتمكنوا من اخلاء منطقة الشاطئ الى مكان آمن: "من اجل أمنكم يجب عليكم المغادرة اليوم من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء عبر شارع يوسف العظمة ومن هناك الى شارع صلاح الدين".
من اجل اعفاء ميساء من التردد، قررت والدتها (82 سنة) الخروج من البيت مع أحد الاحفاد والذهاب نحو الشمال الى مخيم جباليا للاجئين. "تقول ميسا بمساعدة ابن أختي نجحت في السير بضعة امتار حتى زاوية الشارع"، قالت. "هناك كان بانتظارها سيارة تم ترتيبها مسبقا. والدتي كانت متواجدة هناك مع كل ابناء قرية دمرة (قريتها قبل 1948، التي اقيم على اراضيها كيبوتس ايرز) وهي تشعر بالراحة معهم". حسب قولها الكثير من الناس بقوا في جباليا ورفضوا الامتثال لتعليمات الجيش والهرب نحو الجنوب، أو أنهم لم يستطيعوا.
سيرا على الاقدام، في السيارة وعلى عربة يجرها حصان
في الساعة التاسعة والنصف صباحا خرجت ميساء وبناتها من البيت، يافا (14 سنة) وبيسان (20 سنة). وقد اخذوا معهم حقائب صغيرة فيها قوارير مياه والوثائق الشخصية، جوازات السفر والنقود. "سرنا على الاقدام لبضعة امتار حتى شارع عمر المختار. من هناك سافرنا في سيارة الى ميدان الكويت. دفعنا مقابل هذا السفر 100 شيكل"، تذكرت ميساء المسار الذي مروا فيه. "هناك سرنا قليلا، بعد ذلك صعدنا على عربة يجرها حصان. سرنا نحو كيلو متر ودفعنا للسائق 15 شيكلا. بعد ذلك مشينا على الاقدام ربما نحو نصف كيلومتر آخر الى أن وصلنا الى مفترق طرق نتساريم". هي قالت "نتساريم"، رغم أنه مرت 18 سنة على اخلاء هذه المستوطنة الاسرائيلية. والاسم الرسمي لهذا المفترق هو مفترق الشهداء.
ميساء وبناتها اختلطن في قافلة تشمل نحو 700 – 800 شخص. ميساء تتذكر أنها شاهدت سيارات محترقة، لكنها لم تشاهد أي مبان مهدمة وتم قصفها. بعد مسافة قصيرة وجدت نفسها أمام بناتها اللواتي انتظرتهن. "اشخاص قالوا لي لماذا توقفت يجب أن تواصلي السير"، قالت. "الإشاعات تقول بأن الجنود يطلقون النار على كل من يحرك رأسه أو كل من يتوقف فجأة. أنا لم اكن استطيع معرفة اذا كانت هذه إشاعة أو أن ذلك أمر حدث حقا والناس كانوا شهودا عليه".
لكن ميساء توقفت وانتظرت الى أن لحقت بناتها بها. بطرف عينها شاهدت تلة رمال في المفترق وعليها توجد دبابات. بعد ذلك رأت كوخ الصفيح، حسب تعريفها، الذي طلب من الجميع المرور عبره. في التقرير اليومي الذي نشرته وكالة الامم المتحدة للمساعدات الانسانية "اوتشا" بعد يومين من ذلك، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، كتب أنه تم وضع حاويات على المفترق كحاجز، وأن الجنود نادوا على الناس من بعيد كي يمروا عبر الحاويات.
"الجندي الذي كان يحمل مكبر الصوت سأل يافا باللغة الانجليزية: هل تنوين الانضمام الينا أو المواصلة. البنات لم يفهمن قصده. أنا اشرت له بيدي بأننا نريد الذهاب نحو الجنوب. يافا قالت نحن نريد المواصلة. أنا لا اعرف اذا كان سمعنا. ولكنه قال استمروا. ايضا الاشخاص الذين سمعوه لم يعرفوا ماذا قصد بقوله واصلوا، أو ماذا قصد بالانضمام اليهم. أنا افترض بأنه لكوننا النساء الوحيدات في الطابور اللواتي لم نكن محجبات فقد توجه لنا باللغة الانجليزية. أنا لم اعرف اذا كان الجندي يمزح أو أنه حقا رغب في أن ننضم اليهم. عربة اوصلتنا الى دير البلح. يافا ارادت الاتصال مع صديقة لها وجدت ملجأ في النصيرات، التي الكثير من ابناء عائلتها قتلوا في عمليات القصف. ولكن شبكة الاتصالات انهارت ولم تنجح في التحدث معها. على مدخل النصيرات كان هناك عدد من الشباب الذين يوزعون المياه والبسكويت والتمر"، قالت ميساء. هناك وجدوا سيارة نقلتهم الى بيت اصدقاء في خانيونس. "في الساعة الواحدة والنصف وصلنا وجميعهم قالوا إنه كان لنا حظ"، قالت. "لقد توقعوا وصولنا فقط في المساء. هؤلاء الاصدقاء يستضيفون حوالي 70 شخصا آخرين، الذين بيوتهم هدمت في عمليات القصف".

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