«العين للكتاب» يحتفي بنجاحات «أبوظبي للغة العربية»

ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، والذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية ويستمر حتى 25 الشهر الجاري، في مواقع ثقافية وتراثية عدة بمدينة العين، عقد المركز لقاءً مع الناشرين المشاركين في المهرجان بهدف استعراض جهود المركز لدعم قطاع النشر في دولة الإمارات، وسُبل وآليات تطويره نحو آفاق مستقبلية أكثر رحابة.

وأكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية خلال اللقاء أن استدامة معارض الكتب في دولة الإمارات، تأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز صناعة النشر وتشجيع العاملين في هذا القطاع على تقديم المنتج المعرفي والإبداعي الرصين، بما يرسخ ثقافة القراءة، وينمي حضور اللغة العربية في وجدان المجتمع، لا سيما لدى فئة الشباب الذين يمثلون أجيال المستقبل.

وأشار إلى أن المزايا والإعفاءات التي تُمنح للناشرين تؤكد الاهتمام بهذا القطاع الذي يؤدي دوراً جوهرياً في تكامل معادلة الثقافة على مستوى الإنتاج والتلقي، على اعتبار أن الكتاب سيظل الوعاء المعرفي الذي ينقل تجليات الفكر والإبداع ويختزنها لتبقى قيد التداول على مر العصور.

وأشاد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بتفاعل مجتمع مدينة العين مع أنشطة المهرجان، مشيراً إلى أن حجم التفاعل مع الدورات السابقة دفع إلى تكثيف الجهود لتقديم برامج ثقافية، تلبي تطلعات الجمهور بتنوعها وشمولها ومقاربتها لمختلف الفنون، وفي مقدمتها الشعر النبطي والكلمة المغناة، بما لها من إرث وحضور في الذاكرة المحلية، وهو ما يواكب أهداف المركز الاستراتيجية لتقديم فعاليات ثقافية معرفية نوعية، تُرسّخ حضور اللغة العربية في المجتمعات، وتُسهم في رفد المشهد الثقافي بأعمال وإصدارات ملهمة، وتسلط الضوء في الوقت ذاته على المبدعين الإماراتيين والعرب من الفئات كافة.

ولفت إلى أن التركيز على العناية بالأبعاد المحلية للثقافة وإبراز تجلياتها، ينطلق من الوعي بأن كل ما هو محلي يختزن في عمقه جواهر الحكمة، ويفتح أفقاً إنسانياً لمفهوم الثقافة بمعناها الواسع، وهي الرسالة التي يتبناها مهرجان العين للكتاب.