((الرجل العنكبوت الفرنسي)) يتسلق برجا قرب باريس لتوجيه ((رسالة سلام))
التاريخ
11/7/2023 7:07:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ«الرجل العنكبوت الفرنسي»، يوم الاثنين برج «كوبول توتال»، مقر شركة «توتال إنرجي» في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه «رسالة سلام» بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوّه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. وقالت محافظة أوت دو سين لوكالة فرانس برس إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج. وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر: «لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك»، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق. من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال «رسالة سلام» لكي «يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئاً لحلّ هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي». وقال آلان روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة: «في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل». ووصف ما يحصل حالياً في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية». وينقل آلان روبير البالغ 61 عاماً رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني. وفي رصيده حوالي مائة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 متراً) في دبي أو برج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب جينيس للأرقام القياسية.
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