Football Games For Saturday, September 27, 2025: Match Schedule And Live
Find out the best football games for Saturday, September 27, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues like the Premier League, featuring Brentford vs Manchester United and Crystal Palace vs Liverpool.
Spanish LaLiga showcases high-stakes clashes like Atlético Madrid vs Real Madrid, while Italian Serie A brings exciting matchup such as Juventus vs Atalanta.
Fans can also enjoy global competitions, including MLS games like Toronto FC vs Inter Miami, Brazilian Série A with Fortaleza vs Sport Recife, and NWSL action with Racing Louisvill vs Angel City, ensuring a vibrant day for football enthusiasts worldwide.
Premier League
7:30 AM – Brentford vs Manchester United
Channels: ESPN, Disney+
10:00 AM – Chelsea vs Brighton
Channels: ESPN 4, Disney+
10:00 AM – Manchester City vs Burnley
Channels: Xsports, Disney+
10:00 AM – Crystal Palace vs Liverpool
Channels: Disney+
10:00 AM – Leeds United vs Bournemouth
Channels: Disney+
12:30 PM – Nottingham Forest vs Sunderland
Channels: ESPN, Disney+
3:00 PM – Tottenham vs Wolverhampton
Channels: ESPN, Disney+
Spanish LaLiga
5:00 AM – Getafe vs Levante
Channels: Disney+
7:15 AM – Atlético Madrid vs Real Madrid
Channels: ESPN, Disney+
9:30 AM – Mallorca vs Alavés
Channels: ESPN 4, Disney+
12:00 PM – Villarreal vs Athletic Bilbao
Channels: ESPN 4, Disney+
Spanish LaLiga 2
12:30 PM – Racing Santander vs FC Andorra
Channels: Disney+
12:30 PM – Eibar vs La Coruña
Channels: Disney+
3:00 PM – Las Palmas vs Almería
Channels: Disney+
Italian Serie A
9:00 AM – Como 1907 vs Cremonese
Channels: Disney+
12:00 PM – Juventus vs Atalanta
Channels: Youtube/@CazeTV, Disney+
2:45 PM – Cagliari vs Inter de Milão
Channels: Xsports, Disney+
German Bundesliga
9:30 AM – St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Channels: Youtube/@CazeTV, OneFootball (PPV)
9:30 AM – Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Sportv, SportyNet, OneFootball (PPV)
9:30 AM – Wolfsburg vs RB Leipzig
Channels: OneFootball (PPV)
9:30 AM – Heidenheim vs Augsburg
Channels: OneFootball (PPV)
12:30 PM – Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt
Channels: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
German Bundesliga 2
7:00 AM – Paderborn vs Kaiserslautern
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
7:00 AM – Elversberg vs Holstein Kiel
Channels: OneFootball (PPV)
7:00 AM – Karlsruher vs Magdeburg
Channels: OneFootball (PPV)
2:30 PM – Bochum vs Fortuna Düsseldorf
Channels: Youtube/@redecontinua, OneFootball (PPV)
German League 3
8:00 AM – Erzgebirge Aue vs 1860 Munich
Channels: OneFootball (PPV)
Japanese J-League
2:45 AM – Machida Zelvia vs Fagiano Okayama
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Uruguayan League
2:30 PM – Liverpool-URU vs Boston River
Channels: Disney+
5:00 PM – Cerro Largo vs Peñarol
Channels: Disney+
Uruguayan League 2nd Division
12:00 PM – Fênix vs La Luz
Channels: Disney+
2:30 PM – Rampla Juniors vs Rentistas
Channels: Disney+
Brazilian Série A
3:00 PM – Fortaleza vs Sport Recife
Channels: Premiere
5:30 PM – Vasco da Gama vs Cruzeiro
Channels: Amazon Prime Video
5:30 PM – Juventude vs Internacional
Channels: Premiere
8:00 PM – Atlético-MG vs Mirassol
Channels: Sportv, Premiere
Brazilian Série B
7:30 PM – Athletico-PR vs Operário Ferroviário
Channels: Disney+
Brazilian Série C
4:00 PM – Ponte Preta vs Náutico
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
6:30 PM – Brusque vs Guarani
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Brazilian Série D (Final - First Leg)
4:00 PM – Santa Cruz vs Barra
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
Brazilian Futsal League
6:00 PM – Todas as partidas da 23° rodada da Liga Nacional de Futsal
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
MLS
4:30 PM – Toronto FC vs Inter Miami
Channels: AppleTV+
7:30 PM – NE Revolution vs Atlanta United
Channels: AppleTV+
7:30 PM – DC United vs Philadelphia Union
Channels: AppleTV+
7:30 PM – Charlotte FC vs CF Montréal
Channels: AppleTV+
7:30 PM – NY Red Bulls vs New York City
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Chicago Fire vs Columbus Crew
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Nashville SC vs Houston Dynamo
Channels: AppleTV+
8:30 PM – St. Louis City vs Los Angeles FC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Real Salt Lake vs Austin FC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Colorado Rapids vs Minnesota United
Channels: AppleTV+
10:30 PM – Portland Timbers vs FC Dallas
Channels: AppleTV+
10:30 PM – LA Galaxy vs Sporting KC
Channels: AppleTV+
10:30 PM – San Diego FC vs SJ Earthquakes
Channels: AppleTV+
10:30 PM – Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
Channels: AppleTV+
Mexican Liga MX
9:00 PM – Monterrey vs Santos Laguna
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
11:05 PM – Club América vs Pumas
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
NWSL
7:30 PM – Racing Louisville vs Angel City
Channels: Xsports
English Championship
7:30 AM – Coventry City vs Birmingham City
Channels: Xsports, Disney+
English Women's League
7:00 AM – Arsenal vs Aston Villa
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Disney+
Spanish Women's League
12:30 PM – Barcelona vs Espanyol
Channels: DAZN
São Paulo Women's League
2:00 PM – Taubaté vs Corinthians
Channels: Sportv
Italian Women's Serie A Cup (Final)
11:30 AM – Juventus vs Roma
Channels: Disney+
Saudi League
11:20 AM – Al-Riyadh vs Neom
Channels: Youtube/@canalgoatbr, BandSports
2:00 PM – Al-Fateh vs Al-Qadsiah
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Band
Saudi Women's League
11:30 AM – Al-Nassr vs Al-Ittihad
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Venezuelan League
5:00 PM – Puerto Cabello vs Estudiantes de Mérida
Channels: Youtube/@ligafutve
5:00 PM – UCV vs Rayo Zuliano
Channels: Youtube/@ligafutve
5:00 PM – Zamora vs Anzoategui
Channels: Youtube/@ligafutve
8:30 PM – Metropolitanos vs Portuguesa-VEN
Channels: Youtube/@ligafutve
Argentine League
6:00 PM – Defensa y Justicia vs Boca Juniors
Channels: ESPN, Disney+
Finnish League
8:00 AM – IF Gnistan vs Kuopian Palloseura
Channels: OneFootball
10:00 AM – AC Oulu vs KTP Kotka
Channels: OneFootball
10:00 AM – Seinajoen vs Inter Turku
Channels: OneFootball
Icelandic League
10:00 AM – IF Vestri vs Vestmannaeyjar
Channels: OneFootball
10:00 AM – Hafnarfjordur vs Breidablik
Channels: OneFootball
10:00 AM – IA Akranes vs KR Reykjavík
Channels: OneFootball
Norwegian League
12:00 PM – Sarpsborg vs Viking IF
Channels: OneFootball
Slovak League
12:00 PM – AS Trencin vs Slovan Bratislava
Channels: OneFootball
12:00 PM – FC DAC vs KFC Komarno
Channels: OneFootball
12:00 PM – MFK Zemplin vs MFK Skalica
Channels: OneFootball
2:30 PM – FK Kosice vs Tatran Presov
Channels: OneFootball
Latvian League
7:00 AM – Jelgava vs FK Auda
Channels: OneFootball
Dutch Eredivisie
10:30 AM – Ajax vs NAC Breda
Channels: Disney+
2:00 PM – Excelsior vs PSV
Channels: Disney+
Belgian Jupiler Pro League
12:15 PM – Standard de Liège vs Club Brugge
Channels: DAZN
Scottish Premiership
12:30 PM – Motherwell vs Aberdeen
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Portuguese Liga
3:30 PM – Estoril Praia vs Sporting
Channels: ESPN 2, Disney+
São Paulo Cup (Semi-Second Leg)
5:00 PM – XV de Piracicaba vs Comercial-RP
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
FIFA U-20 World Cup
4:00 PM – Japan vs Egypt
Channels: Youtube/@CazeTV, FIFA+
4:00 PM – South Korea vs Ukraine
Channels: FIFA+
7:00 PM – Chile vs New Zealand
Channels: Youtube/@CazeTV, FIFA+
7:00 PM – Paraguay vs Panama
Channels: FIFA+
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
