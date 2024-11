Seiring Dengan Berjalannya COP29, Seri WERD EBC Dan Oxford Menghadirkan Perspektif Baru Tentang Iklim Dan Ekonomi.

(MENAFN- EIN Presswire)

Para ahli dari EBC Group dan Departemen Ekonomi Universitas Oxford akan membahas ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi dalam acara terbaru "Apa yang Sebenarnya Dilakukan Ekonom?" Edisi Makroekonomi & Iklim.

EBC dan Oxford mengundang ekonom serta pemimpin industri dalam Seri WERD untuk membahas ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi di tengah COP29.

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire / -- EBC Financial Group (EBC), bekerja sama dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford, akan mengundang para ahli dari dunia akademik dan keuangan pada 14 November 2024 untuk edisi khusus Seri What Economists Really Do (WERD). Acara bertema "Makroekonomi dan Iklim" ini akan dimulai dengan kuliah utama oleh Associate Professor Andrea Chiavari, diikuti dengan diskusi panel tentang topik“Mempertahankan Keberlanjutan: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Iklim.” Sebagai bagian dari seri WERD 2024-2025, acara ini memberikan kesempatan bagi para ahli industri dan pemimpin akademik untuk berbagi wawasan mengenai ekonomi iklim dan keuangan berkelanjutan.

Suara-Suara Terkemuka dalam Bidang Iklim dan Makroekonomi

Kuliah utama akan disampaikan oleh Associate Professor Andrea Chiavari, yang risetnya fokus pada dampak ekonomi perubahan iklim dan penerapan kebijakan seperti pajak karbon. Chiavari akan membahas bagaimana ekonom menghitung biaya sosial karbon dan potensi kebijakan makroekonomi dalam mendorong aksi perubahan iklim. Presentasinya akan memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menyeimbangkan ketahanan ekonomi dengan tanggung jawab iklim, serta tantangan nyata dalam menerapkan strategi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Associate Professor Banu Demir Pakel akan memoderatori diskusi panel berikutnya, memimpin percakapan mendalam tentang mekanisme ekonomi yang mendorong keberlanjutan. Dengan latar belakang di bidang perdagangan internasional dan ekonomi pembangunan, Demir Pakel akan membawa keahlian berharga dalam diskusi ini, dengan fokus pada penyesuaian keuangan global yang diperlukan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Diskusi Panel: Mempertahankan Keberlanjutan

Panel ini akan menghadirkan tokoh terkemuka dalam ekonomi iklim dan keuangan, termasuk Dr. Nicola Ranger, Direktur Resilient Planet Finance Lab di Oxford, dan David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. Bersama-sama, mereka akan membahas pertanyaan penting di persimpangan keuangan dan keberlanjutan, serta strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk memperkuat ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dr. Ranger akan membahas bagaimana alat ekonomi dapat mendukung wilayah-wilayah yang rentan dalam beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Sementara itu, Barrett akan membahas tren investasi yang memperhatikan iklim di Inggris dan secara global, serta bagaimana sektor keuangan berkembang untuk menghadapi tantangan lingkungan.

Topik yang akan dibahas meliputi:

Associate Professor Andrea Chiavari: Membahas kesenjangan antara pemodelan ekonomi dan implementasi kebijakan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pembuat kebijakan, dan bagaimana ekonom dapat membantu menjembatani kesenjangan ini untuk mendorong aksi iklim yang efektif.

Dr. Nicola Ranger: Menjelajahi bagaimana alat keuangan dapat mendukung ketahanan iklim di komunitas yang rentan, prioritas sektor untuk keuangan berkelanjutan, dan inovasi yang menjanjikan.

David Barrett: Memeriksa tren investasi yang peduli iklim, menyeimbangkan keuntungan dengan tujuan lingkungan, dan potensi keuangan swasta sebagai pendorong keberlanjutan.

Dialog Tepat Waktu tentang Kebijakan Iklim dan Ketahanan Ekonomi

Seri WERD bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara riset akademik dan aplikasi praktis, menjadikan ekonomi lebih mudah dipahami oleh publik sambil mengatasi tantangan global. Sesi ini, yang diselenggarakan di tengah COP29 dan isu-isu iklim yang mendesak, mencerminkan misi lebih besar EBC untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan.

“Kemitraan berkelanjutan kami dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford menegaskan komitmen EBC untuk mendorong percakapan yang bermakna dan berbasis informasi di panggung global,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.“Ketahanan iklim dan stabilitas ekonomi berjalan beriringan, dan kami bangga mendukung inisiatif yang secara langsung mengatasi masalah ini.”

Peserta-baik yang hadir secara langsung di Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church, atau secara daring-akan mendapatkan wawasan praktis tentang bagaimana prinsip makroekonomi dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi iklim.

Untuk reservasi tempat Anda, silakan kunjungi this link.

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC telah dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan perantara global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari

Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

Tentang Departemen Ekonomi

Departemen Ekonomi Universitas Oxford adalah pusat keunggulan yang diakui secara global, dengan salah satu komunitas ekonom akademik terbesar di dunia. Dikenal karena kedalaman dan keberagaman risetnya yang secara signifikan memengaruhi kebijakan, Departemen ini juga dipuji karena komunitas dinamis dari para ilmuwan muda dan program sarjana serta pascasarjana yang sangat dihargai. Pada tahun 2024, Departemen Ekonomi menduduki peringkat pertama di Inggris menurut The Guardian untuk pengajaran sarjana. Peringkat ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Departemen terhadap keunggulan dalam pengajaran dan riset, memperkuat posisinya sebagai salah satu departemen Ekonomi terkemuka di dunia. Selain pencapaian dalam pengajaran, tujuan Departemen adalah untuk menghasilkan riset ekonomi yang transformasional dan inovatif; memiliki dampak berkelanjutan pada kebijakan ekonomi di luar dunia akademis; serta mengembangkan dan melatih generasi peneliti dan pemimpin riset berikutnya.

Tentang What Economists Really Do (WERD):

WERD adalah program pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford untuk menginspirasi studi ekonomi dan membagikan 'Apa yang Sebenarnya Dilakukan Ekonom'. Dengan topik yang beragam mulai dari krisis iklim hingga diskriminasi di pasar tenaga kerja, para ekonom Oxford bekerja sama dengan pemerintah dan bisnis di seluruh dunia untuk memperbaiki kebijakan dan membuat ekonomi bekerja lebih baik bagi semua orang. Temukan bagaimana ekonomi dapat digunakan untuk memberi pencerahan tentang beberapa isu terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini dalam seri webinar publik yang sukses ini, yang kembali untuk seri keempat yang sukses pada 2024-2025.

email us here

