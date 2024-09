Calendering Equipment Market To Expand At A CAGR Of 6.50%, Reaching USD 16,293.10 Million By 2034 | Future Market Insights, Inc.

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The calendering equipment is growing due to advancements in automatic technologies and efficiency, which enhance production efficiency and reduce costs. Increased applications for calendered materials and improved processes are driving market expansion, making investments in calendering equipment more attractive to manufacturers. NEWARK, Del, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The calendering equipment market is poised for significant growth, projected to rise from a value of USD 8,679.80 million in 2024 to USD 16,293.10 million by 2034. The industry is expected to expand at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6.50% over this period. This growth is driven by the increasing number of applications for calendered materials. The market is seeing substantial advancements in automatic calendering technologies and energy efficiency. These innovations enhance production efficiency and reduce operational costs, attracting more manufacturers to invest in calendering equipment. Understanding the Calendering Equipment Market The calendering equipment market is evolving rapidly due to advancements in technology and growing applications for calendered materials. Calendering, a process used to produce thin, uniform sheets of materials like plastics , rubber, and textiles, is seeing increased demand driven by innovations in automatic calendering technologies and improvements in energy efficiency. These advancements enhance production efficiency, reduce operational costs, and meet the rising need for high-quality, consistent materials across various industries. As manufacturers seek to capitalize on these benefits, the market is expanding, with investments in calendering equipment becoming more attractive. The industry's growth is also supported by a broader range of applications, which further drives demand and fuels market development. Market Value and Growth Projections The calendering equipment market is poised for positive growth, with its value expected to rise from USD 8,679.80 million in 2024 to USD 16,293.10 million by 2034, reflecting a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6.50%. This growth is driven by the increasing number of applications for calendered materials and advancements in automatic calendering technologies and energy efficiency. These innovations enhance production efficiency and reduce operational costs, making calendering equipment more attractive to manufacturers. Companies are investing in automation and energy-efficient calendering systems to improve processes. These advancements not only offer manufacturers a competitive edge but also align with the growing consumer demand for environmentally friendly manufacturing practices. Market Value of Calendering Equipment by Region

Countries Calendering Equipment Market CAGR (2034) United State 5.60% China 6.50% United Kingdom 5.00% Japan 5.80% India 6.80%

“The calendering equipment market is set for robust growth, driven by advancements in automation and energy efficiency. These innovations enhance production efficiency and cut costs, making the market increasingly attractive to manufacturers seeking to meet rising demand and embrace eco-friendly practices.”- says Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).

Prominent Drivers of the Calendering Equipment Market



Advancements in Automation Technology : Enhanced automation in calendering systems increases production efficiency and consistency.

Improved Energy Efficiency : Innovations that reduce energy consumption lower operational costs and appeal to environmentally conscious manufacturers.

Growing Applications for Calendered Materials : Expanding uses across industries boost demand for calendering equipment.

Rising Demand for High-Quality Materials : Increased need for uniform and precise material sheets drives market growth. Focus on Cost Reduction : Manufacturers seek calendering solutions that lower production costs while maintaining quality.

In-Depth Market Analysis: A Complete Report



Challenges Faced by the Calendering Equipment Market



High Initial Investment Costs : Significant upfront expenses for advanced calendering equipment can be a barrier for some manufacturers.

Complex Maintenance Requirements : Advanced technology and systems may require specialized maintenance, increasing operational costs.

Technological Obsolescence : Rapid technological advancements can lead to equipment becoming outdated quickly.

Energy Consumption Concerns : Despite improvements, energy-intensive processes can still raise environmental and cost-related concerns. Limited Skilled Workforce : The need for specialized skills to operate and maintain advanced calendering systems can limit market growth.

Key Companies in the Market



Siemens AG

Bühler Group

Kobelco Construction Machinery Co., Ltd

Dalian Rubber & Plastics Machinery Co. Ltd

Watts Water Technologies

Armstrong International

Caleffi

Cash Acme

Acorn Engineering Company Zurn Industries, LLC

Regional Analysis for the Calendering Equipment Market

In the United Kingdom, the calendering equipment market is expected to experience a moderate Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.00% through 2034. This growth is largely driven by consistent demand for calendered materials in established sectors such as packaging and printing. Despite this positive outlook, the market may face limitations due to economic fluctuations and the maturity of these industries, which could constrain opportunities for widespread expansion.

As the UK manufacturing sector focuses on innovation, there may be a growing demand for calendering machines tailored to specialized applications. The market will likely see increased attention on enhancing efficiencies and exploring emerging niche markets. While challenges exist, particularly in adapting to evolving industry needs and economic uncertainties, the UK calendering equipment industry is poised for steady growth, supported by ongoing advancements and targeted applications.

Key Segmentations

By Technology Type:



Two-Roll Calendering

Three-Roll Calendering

Four-Roll Calendering Multi-Roll Calendering

By Calendering Process:



Hot Calendering Cold Calendering

By End-Use Industry:



Paper & Printing

Rubber & Plastic

Battery Production

Textile Others

By Region:



North America

Latin America

Europe

East Asia

South Asia

Oceania Middle East and Africa

German Translation

Der Markt für Kalandriergeräte steht vor einem deutlichen Wachstum. Prognosen zufolge wird er von 8.679,80 Millionen USD im Jahr 2024 auf 16.293,10 Millionen USD im Jahr 2034 steigen. Für die Branche wird in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,50 % erwartet.

Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Zahl von Anwendungen für kalandrierte Materialien vorangetrieben. Der Markt erlebt erhebliche Fortschritte bei automatischen Kalandrierungstechnologien und Energieeffizienz. Diese Innovationen steigern die Produktionseffizienz und senken die Betriebskosten, was mehr Hersteller dazu bewegt, in Kalandrierungsanlagen zu investieren.

Den Markt für Kalandriergeräte verstehen

Der Markt für Kalandriergeräte entwickelt sich aufgrund technologischer Fortschritte und wachsender Anwendungsgebiete für kalandrierte Materialien rasant. Kalandrieren, ein Verfahren zur Herstellung dünner, gleichmäßiger Platten aus Materialien wie Kunststoff, Gummi und Textilien, erfährt eine steigende Nachfrage, die durch Innovationen bei automatischen Kalandriertechnologien und Verbesserungen bei der Energieeffizienz angetrieben wird. Diese Fortschritte steigern die Produktionseffizienz, senken die Betriebskosten und decken den steigenden Bedarf an hochwertigen, gleichmäßigen Materialien in verschiedenen Branchen. Da Hersteller versuchen, diese Vorteile zu nutzen, wächst der Markt und Investitionen in Kalandriergeräte werden attraktiver. Das Wachstum der Branche wird auch durch ein breiteres Anwendungsspektrum unterstützt, was die Nachfrage weiter antreibt und die Marktentwicklung vorantreibt.

Marktwert- und Wachstumsprognosen

Der Markt für Kalandrierungsgeräte dürfte positiv wachsen. Sein Wert dürfte von 8.679,80 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 16.293,10 Millionen US-Dollar im Jahr 2034 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,50 % entspricht.

Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Zahl von Anwendungen für kalandrierte Materialien und Fortschritte bei automatischen Kalandrierungstechnologien und Energieeffizienz vorangetrieben. Diese Innovationen steigern die Produktionseffizienz und senken die Betriebskosten, was Kalandrierungsanlagen für Hersteller attraktiver macht.

Unternehmen investieren in Automatisierung und energieeffiziente Kalandrierungssysteme, um ihre Prozesse zu verbessern. Diese Fortschritte verschaffen den Herstellern nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern entsprechen auch der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Herstellungsverfahren.

Marktwert des Marktes für Kalandergeräte nach Regionen

Länder Markt für Kalandrierungsgeräte – CAGR (2034) Vereinigte Staaten 5,60 % China 6,50 % Vereinigtes Königreich 5,00 % Japan 5,80 % Indien 6,80 %

"Der Markt für Kalandriergeräte wird voraussichtlich stark wachsen, angetrieben von Fortschritten in der Automatisierung und Energieeffizienz. Diese Innovationen steigern die Produktionseffizienz und senken die Kosten, was den Markt für Hersteller, die die steigende Nachfrage befriedigen und umweltfreundliche Verfahren einführen möchten, zunehmend attraktiver macht. “

Wichtige Treiber des Marktes für Kalanderanlagen



Fortschritte in der Automatisierungstechnologie : Eine verbesserte Automatisierung in Kalandrierungssystemen erhöht die Produktionseffizienz und -konsistenz.

Verbesserte Energieeffizienz : Innovationen, die den Energieverbrauch senken, senken die Betriebskosten und sind für umweltbewusste Hersteller interessant.

Zunehmende Anwendungsgebiete für kalandrierte Materialien : Die zunehmende Verwendung in verschiedenen Branchen steigert die Nachfrage nach Kalandriergeräten. Steigende Nachfrage nach hochwertigen Materialien : Der erhöhte Bedarf an gleichmäßigen und präzisen Materialbögen treibt das Marktwachstum an.

· Fokus auf Kostensenkung : Hersteller suchen nach Kalandrierungslösungen, die die Produktionskosten senken und gleichzeitig die Qualität beibehalten.

Herausforderungen für den Markt für Kalanderanlagen



Hohe anfängliche Investitionskosten : Erhebliche Vorlaufkosten für moderne Kalandrierungsgeräte können für einige Hersteller ein Hindernis darstellen.

Komplexe Wartungsanforderungen : Fortschrittliche Technologien und Systeme können spezielle Wartungsarbeiten erfordern, was die Betriebskosten erhöht.

Technologische Veralterung : Schnelle technologische Fortschritte können dazu führen, dass Geräte schnell veralten.

Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs : Trotz Verbesserungen können energieintensive Prozesse weiterhin Bedenken hinsichtlich der Umwelt und der Kosten aufwerfen. Begrenzte Zahl qualifizierter Arbeitskräfte : Der Bedarf an Fachkenntnissen für den Betrieb und die Wartung moderner Kalandrierungssysteme kann das Marktwachstum begrenzen.

Wichtige Unternehmen auf dem Markt



Siemens AG

Bühler Group

Kobelco Baumaschinen Co., Ltd.

Dalian Gummi- und Kunststoffmaschinen GmbH

Watts Wassertechnologien

Armstrong International

Caleffi

Bargeld Acme

Acorn Engineering Unternehmen Zurn Industries, LLC

Regionale Analyse für den Markt für Kalandergeräte

Im Vereinigten Königreich wird für den Markt für Kalandriergeräte bis 2034 eine moderate durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,00 % erwartet. Dieses Wachstum wird größtenteils durch die konstante Nachfrage nach kalandrierten Materialien in etablierten Sektoren wie Verpackung und Druck vorangetrieben. Trotz dieser positiven Aussichten kann der Markt aufgrund konjunktureller Schwankungen und der Reife dieser Branchen Einschränkungen unterliegen, die die Möglichkeiten für eine umfassende Expansion einschränken könnten.

Da sich der britische Fertigungssektor auf Innovation konzentriert, könnte die Nachfrage nach auf spezielle Anwendungen zugeschnittenen Kalandriermaschinen steigen. Der Markt wird wahrscheinlich verstärkt auf die Verbesserung der Effizienz und die Erschließung neuer Nischenmärkte achten. Zwar bestehen Herausforderungen, insbesondere bei der Anpassung an sich entwickelnde Branchenanforderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten, doch die britische Kalandriergeräteindustrie ist auf ein stetiges Wachstum eingestellt, das durch laufende Weiterentwicklungen und gezielte Anwendungen unterstützt wird.

Wichtige Segmentierungen

Nach Technologietyp:



Zweiwalzen-Kalandrierung

Dreiwalzen-Kalandrierung

Vierwalzen-Kalandrierung Mehrwalzenkalandrierung

Durch Kalandrieren:



Heißkalandrieren Kaltkalandrierung

Nach Endverbrauchsbranche:



Papier & Druck

Gummi und Kunststoff

Batterieproduktion

Textil Sonstiges

Nach Region:



Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Ostasien

Südasien

Ozeanien Naher Osten und Afrika

Authored By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

