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كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

1/31/2025 3:16:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاثة محتجزين سيتم الإفراج عنهم السبت في أحدث دفعة ضمن صفقة التبادل.
وقالت الكتائب في بيان الجمعة، إن المحتجزين هم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.

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