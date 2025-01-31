كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت
التاريخ
1/31/2025 3:16:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاثة محتجزين سيتم الإفراج عنهم السبت في أحدث دفعة ضمن صفقة
التبادل.
وقالت الكتائب في بيان الجمعة، إن المحتجزين هم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.
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