ابن خالة بشار الأسد بقبضة الأمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني بأن قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ألقت القبض على العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وأفادت وسائل إعلام سورية بأن نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية.



وقال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)“في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا”.



وأضاف كنيفاتي أن نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ويأتي اعتقاله في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.