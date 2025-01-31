وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد وزير
الداخلية مازن الفراية، الجمعة، مركز حدود جابر حيث أطلع على سير العمل اليومي والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين واستمع لعدد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وتفقد ساحات الشحن وطبيعة الإنارة فيها.
ورافق الفراية في هذه الزيارة مدير عام شركة كهرباء إربد وعدد من المسؤولين في المركز حيث بحث معهم آلية تسريع إجراءات المسافرين والشحن القادم والمغادر وذلك تمهيدا لزيادة ساعات العمل ليلا في المركز.
كما تفقد الفراية قرى قضاء دير الكهف" دير القن ومثنات راجل" للوقوف على احتياجات المواطنين فيها وذلك في إطار النهج الميداني الحكومي.
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