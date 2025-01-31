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وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف

1/31/2025 3:16:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، مركز حدود جابر حيث أطلع على سير العمل اليومي والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين واستمع لعدد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وتفقد ساحات الشحن وطبيعة الإنارة فيها.


ورافق الفراية في هذه الزيارة مدير عام شركة كهرباء إربد وعدد من المسؤولين في المركز حيث بحث معهم آلية تسريع إجراءات المسافرين والشحن القادم والمغادر وذلك تمهيدا لزيادة ساعات العمل ليلا في المركز.


كما تفقد الفراية قرى قضاء دير الكهف" دير القن ومثنات راجل" للوقوف على احتياجات المواطنين فيها وذلك في إطار النهج الميداني الحكومي.

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