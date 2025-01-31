“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه في دورته الـ48 المنعقدة في العراق، اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك استجابةً لطلب رسمي قدمه الأردن.



كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.



ويأتي اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في السلم والأمن الدوليين.