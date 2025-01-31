“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه في دورته الـ48 المنعقدة في العراق، اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك استجابةً لطلب رسمي قدمه الأردن.
كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.
ويأتي اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في السلم والأمن الدوليين.
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