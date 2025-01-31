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الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذير من الانزلاقات

1/31/2025 3:15:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان صور رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية تشهدها حاليًا محافظة إربد، وأجزاء من محافظة البلقاء، وغرب العاصمة عمان.
واهابت بالمواطنين والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع احتمالية تشكل الانزلاقات على الطرق.

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