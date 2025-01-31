الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذير من الانزلاقات
التاريخ
1/31/2025 3:15:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان صور رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية تشهدها حاليًا محافظة إربد، وأجزاء من محافظة البلقاء، وغرب العاصمة عمان.
واهابت بالمواطنين والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع احتمالية تشكل الانزلاقات على الطرق.
MENAFN31012025000208011052ID1109154273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.