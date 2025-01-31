وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توقعت وزارة الزراعة، ارتفاع كميات الحليب الواردة إلى الأسواق وانخفاض أسعارها الشهر المقبل.
وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وعن انخفاض الموسم المطري أوضح المجالي، أنه من المبكر الحديث عن تأثر القطاع الزراعي بانخفاض كميات الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة متفائلة بأن يكون أثر الموسم أفضل في خمسينية الشتاء.
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