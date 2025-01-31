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وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

1/31/2025 3:15:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقعت وزارة الزراعة، ارتفاع كميات الحليب الواردة إلى الأسواق وانخفاض أسعارها الشهر المقبل.


وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، الجمعة، إن انخفاض كميات الحليب أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب انخفاض درجات الحرارة.


وعن انخفاض الموسم المطري أوضح المجالي، أنه من المبكر الحديث عن تأثر القطاع الزراعي بانخفاض كميات الأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة متفائلة بأن يكون أثر الموسم أفضل في خمسينية الشتاء.

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