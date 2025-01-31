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%4.5 نمو بقطاع البناء السعودي حتى 2026

1/31/2025 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تقرير حديث أن السعودية توفر فرص نمو جذابة لقطاع البناء، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية، وتوجه الحكومة لزيادة ملكية المنازل الذي سيحفز البناء السكني، متوقعًا أن يزداد البناء التجاري مواكبة لطموحات الحكومة لتوسيع دور المملكة كمركز للترفيه والسياحة.
ووفق تقرير مؤشر ((بناء)) الجديد الذي أصدرته شركة ((بين أند كومباني))، فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء السعودي نموًا سنويًا مركبًا يتراوح ما بين 3.5 و4.5 % حتى العام 2026.
انتعاش أوروبي تدريجي
تطرق التقرير إلى قطاع البناء في أوروبا، مرجحًا أن تتجه أسواق البناء فيها إلى انتعاش تدريجي في النشاط بدءًا من هذا العام 2025 بعد ركود طويل استمر عامين.
وتوقع أن يقترن النمو المتزايد في النشاط بقطاع البنية التحتية الذي كان أكثر مرونة من أسواق البناء الأخرى خلال العامين الماضيين، مع انتعاش في البناء السكني بمعظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى انتعاش في تطوير المكاتب مدفوعًا بالطلب على مساحات أكثر استدامة، لتحفيز الانتعاش بصناعة البناء في أوروبا.
تضخم التكاليف
أشار التقرير إلى أن شركات الإنشاء تعرضت خلال عامي 2023 و2024 لضربة قوية بسبب ارتفاع التضخم في تكاليف كل من العمالة والمواد، إلى جانب قيود في إمدادات المواد، مما أدى إلى تراجع في الطلب على البناء. غير أنه من المرجح أن تخف هذه الرياح المعاكسة القوية، مما يشعل انتعاشًا بطيئًا لكنه ثابت في الطلب.
وخلص التقرير إلى أن بناء البنية التحتية في أوروبا سيستمر في تقديم أساسيات قوية لنمو أقوى في السوق حتى عام 2027، ويُتوقع أن يُعزز النشاط التزامات الموازنات الوطنية عبر الدول للإنفاق على الأصول البنية التحتية المتقادمة التي تتطلب تحديثات، وكذلك الحاجة إلى تحديث شبكات الطاقة في أوروبا، وتطوير شبكات الألياف الضوئية الجديدة.
المساكن الجديدة
قال التقرير: ((يُتوقع أن ينمو نشاط بناء البنية التحتية من 2025 إلى 2027 بمعدل نمو مركب يتراوح بين 2.5 و4.5% في إيطاليا وكذلك ببلدان الشمال الأوروبي، وبـ2 إلى 4% في المملكة المتحدة، و1.5 إلى 3.5% بألمانيا، و0.5 إلى 2.5% في فرنسا)).
وأوضح أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد بناء المساكن الجديدة انتعاشًا من 2025 إلى 2027 في معظم دول أوروبا، باستثناء إيطاليا. ومن المرجح أن تُظهر بلدان الشمال الأوروبي نموا مركبا في النشاط يتراوح بين 6.5 و8.5%، وفرنسا بين 5 و7%، بينما سينمو في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 3 و5%.
وبحسب التقرير، يُتَوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشًا أبطأ في النشاط بنمو يتراوح بين 0 و2%، وأن يتراجع البناء السكني الجديد بإيطاليا بسبب التأثيرات اللاحقة لانتعاش كبير في نشاط هذا القطاع من 2020 إلى 2022.
عوامل نمو قطاع البناء
يعتبر قطاع البناء في المملكة واحدا من القطاعات الأسرع نموا في المملكة مدعوما بالمشاريع والبرامج التي تعمل عليها المملكة التي تستثمر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والمطارات والموانئ والطرق، مما يعزز الطلب على خدمات البناء والتشييد. كما تسعى المملكة إلى رفع نسبة تملك المواطنين المساكن من خلال برامج دعم الإسكان وتسهيل التمويل العقاري، مما يؤدي إلى زيادة نشاط البناء السكني، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وذلك عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه، مما يتطلب إنشاء مرافق ومنشآت جديدة تدعم هذه القطاعات.
ويُقدَّر حجم سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًا بنحو 70.33 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 91.36 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37%.
حجم سوق البناء الحالي والمستقبلي:
الحجم الحالي: 70.33 مليار دولار أمريكي
التوقعات المستقبلية: الوصول إلى 91.36 مليار دولار بحلول 2029
معدل النمو السنوي المركب: 5.37%
عوامل دعم النمو:
مشاريع البنية التحتية: تطوير النقل، المطارات، الموانئ، والطرق.
زيادة ملكية المنازل: برامج دعم الإسكان وتسهيل التمويل العقاري.
رؤية 2030: تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات السياحة والترفيه.
نمو القطاع حتى 2026 = 3.5% إلى 4.5%
مشاريع مستهدفة:
مشاريع الإسكان السكني
التوسع في البنية التجارية
تعزيز دور المملكة كمركز سياحي وترفيهي
مقارنة عالمية:
أوروبا (2025-2027):
نمو بناء البنية التحتية بـ2 إلى 4.5%
نمو البناء السكني بـ1.5 إلى 8.5% حسب الدولة
السعودية: التفوق بفضل رؤية واضحة ومشاريع عملاقة
توجهات المستهلكين:
زيادة الاستثمار في شراء المنازل والعقارات.
ارتفاع الطلب على إنشاء المرافق الحديثة والبنية التحتية.

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