الروبل يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 16% أمام الدولار - جريدة البورصة

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البنوك

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العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى الروبل يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 16% أمام الدولار كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفعت العملة الروسية خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب شهرية أمام نظيرتها الأمريكية إثر تفاؤل المستثمرين تجاه احتمالات عقد موسكو وواشنطن مباحثات ثنائية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الروسية بنسبة 0.23% إلى 98.1096 روبل.

وبهذا تعد العملة الروسية مرتفعة أمام الدولار بنحو 16% منذ بداية العام الجاري، لكن عدد من المحللين يرون أن العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع النفط والناقلات قد تؤثر سلباً على قيمة الروبل خلال الشهر القادم، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز”.

إذ أقرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق“جو بايدن” قبل أيام من انتهاء ولايتها عقوبات مشددة على قطاع النفط الروسي، منها فرض حظر على 183 ناقلة ضمن ما يُعرف بأسطول الظل التابع لموسكو، وذلك بهدف الحد من قدرتها على تمويل جهودها العسكرية في أوكرانيا.

لكن الرئيس الجديد“دونالد ترامب” أعرب عن رغبته في عقد محادثات مع نظيره الروسي“فلاديمير بوتين” لإنهاء الحرب التي شارفت على عامها الثالث، وصرح“بوتين” أيضاً بأنه مستعد للتحدث مع نظيره الأمريكي بهذا الصدد.