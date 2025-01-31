ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي - جريدة البورصة

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العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي في يناير، رغم أن سوق العقارات البريطاني أظهر تباطؤًا مع مطلع العام الجديد بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وبحسب تقرير صدر عن مصرف“نيشن وايد” الجمعة، زاد متوسط سعر المنزل بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ 268.213 ألف جنيه إسترليني (332.74 ألف دولار).

يُعتبر هذا المستوى أعلى بنسبة 4.1% مقارنة بشهر يناير 2024، مقارنة بنسبة نمو سنوية تبلغ 4.7% في ديسمبر، ما يشير إلى التأثير المحتمل لتكاليف الاقتراض المرتفعة على سوق الإسكان وسط معدلات الرهن العقاري القياسية.

وأوضح”روبرت جاردنر” كبير الاقتصاديين في“نيشن وايد” في التقرير: يستمر سوق الإسكاني البريطاني في إبراز المرونة على الرغم من الضغوط الناجمة عن تكاليف الاقتراض المرتفعة.