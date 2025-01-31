ردًا على تهديد ترامب.. الكرملين: البريكس لا تتحدث عن إطلاق عملة خاصة - جريدة البورصة

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العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ردًا على تهديد ترامب.. الكرملين: البريكس لا تتحدث عن إطلاق عملة خاصة كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025 موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

رفض الكرملين التهديد المتكرر من الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول البريكس إذا أطلقت عملتها الخاصة، موضحًا أن تلك الخطة لم تكن موجودة قط.

وذكر“ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين حسبما نقلت“رويترز”: البريكس لا تتحدث عن إطلاق عملتها الخاصة بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب تسمح بالاستثمارات المتبادلة وما إلى ذلك.

وأوضح“بيسكوف” للصحفيين: هذه ليست المرة الأولى التي يُدلي فيها“ترامب” بمثل هذه التصريحات وهي ليست جيدة، لكنه أضاف أيضًا: ربما يحتاج الخبراء الأمريكيون إلى شرح أجندة مجموعة البريكس بمزيد من التفصيل للرئيس“ترامب”.

ويأتي ذلك التصريح بعدما كرر“ترامب” تهديده بفرض رسوم جمركية على دول البريكس بنسبة 100% حال تخليها عن الدولار.