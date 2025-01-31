انخفاض التضخم فى خمس ولايات ألمانية رئيسية خلال يناير - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى انخفاض التضخم فى خمس ولايات ألمانية رئيسية خلال يناير كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

ألمانيا

موضوعاتالمكسيك: فرض ترامب للرسوم الجمركية خطأ يضر بالأمريكيين الأسهم الأوروبية تُغلق عند مستوى قياسي وتحقق مكاسب أسبوعية إنتاج إكسون موبيل يقفز 16% مسجلًا أعلى مستوى في 10 سنوات

تراجعت معدلات التضخم في خمس ولايات ألمانية رئيسية خلال يناير، ما يرجح تباطؤ التضخم في عموم أكبر اقتصادات أوروبا خلال نفس الفترة.

أظهرت بيانات رسمية أولية صدرت الجمعة، تراجع التضخم في كل من ولايات ساكسونيا، وبراندنبرج، وبادن-فورتمبرج، نورث راين وستفاليا، وبافاريا، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

ومن المقرر صدور القراءة الأولية للتضخم في عموم ألمانيا في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات استقراره عند 2.8% على الصعيد السنوي وفق استطلاع أجرته الوكالة، لكن البيانات الخاصة بالولايات الخمس قد تعني انخفاض معدل التضخم العام خلافاً للتوقعات.

جاء ذلك بعد استقرار معدل التضخم السنوي في فرنسا عند 1.8% سنوياً خلال الشهر الجاري حسبما ورد في بيانات رسمية أولية صدرت اليوم أيضاً.

ويترقب المستثمرون صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو الإثنين القادم بعدما خفّض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع الأمس، وترجح البيانات الواردة من ألمانيا وفرنسا هدوء الضغوط التضخمية بالقارة العجوز في بداية عام 2025.