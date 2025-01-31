كوريا الجنوبية تستقبل 16.3 مليون زائر أجنبى خلال 2024 - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “مورجان ستانلى”: السياسات وتوافر التمويل يمكنان مصر من مواجهة التحديات مدبولى: لا ننجز صفقة حكومية غير متوافقة مع القيمة الحقيقية والعادلة للأصول رئيس الوزراء: شركات عالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر 118.7 مليار جنيه أرباح البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى كوريا الجنوبية تستقبل 16.3 مليون زائر أجنبى خلال 2024 كتب : البورصة خاص الجمعة 31 يناير 2025

كوريا الجنوبية

شهد قطاع السياحة في كوريا الجنوبية العام الماضي تعافيا ليقترب من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 إذ استقبلت البلاد أكثر من 16 مليون زائر أجنبي في 2024.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ نقلا عن منظمة السياحة الكورية أن 16.37 مليون وافد أجنبي زاروا البلاد في عام 2024 بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق عليه، وأن هذا الرقم يمثل 94% من عدد السائحين المسجل في عام 2019 قبل بدء تفشي جائحة كوفيد-19.

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وبلغ عدد السائحين الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال شهر ديسمبر من عام 2024، 1.27 مليون شخص ،وشكل السائحون الصينيون النسبة الأكبر من أعداد الوافدين الأجانب الذين وصلوا البلاد خلال هذا الشهر إذ وصل عددهم 307 آلاف شخص.

ثم جاءت اليابان في المرتبة الثانية بوصول 251 ألف مسافر ياباني إلى كوريا الجنوبية، تليها تايوان والولايات المتحدة وسنغافورة.