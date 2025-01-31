الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت

الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت
التاريخ
1/31/2025 10:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه لقاء إطلاق سراح 3 محتجزين في قطاع غزة، في إطار رابع عملية تبادل منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا" السبت.
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