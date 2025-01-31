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الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا السبت

1/31/2025 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه لقاء إطلاق سراح 3 محتجزين في قطاع غزة، في إطار رابع عملية تبادل منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن إسرائيل "ستحرر 90 أسيرا" السبت.


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