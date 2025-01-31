الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون حاليًا ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 10 أمتار، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق في المنطقة.
وتهيب ادارة الارصاد الجوية بالسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، واستخدام الأضواء المناسبة، خاصة في الطرق الجبلية التي تشهد انعدامًا شبه تام للرؤية في بعض المواقع.
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