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الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو

1/31/2025 10:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون حاليًا ضبابًا كثيفًا جدًا، حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 10 أمتار، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق في المنطقة.


وتهيب ادارة الارصاد الجوية بالسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، واستخدام الأضواء المناسبة، خاصة في الطرق الجبلية التي تشهد انعدامًا شبه تام للرؤية في بعض المواقع.

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