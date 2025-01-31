شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مناطق في محافظة اربد ورأس منيف/محافظة عجلون هطولا للامطار ،وفق ادارة الارصاد الجوية .
وقالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، تكون باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.
ومن المتوقع ، أن تمتد أحيانا زخات خفيفة من المطر إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات المساء والليل .
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