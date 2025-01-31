شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مناطق في محافظة اربد ورأس منيف/محافظة عجلون هطولا للامطار ،وفق ادارة الارصاد الجوية .

وقالت إدارة الأرصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، تكون باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.



ومن المتوقع ، أن تمتد أحيانا زخات خفيفة من المطر إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات المساء والليل .