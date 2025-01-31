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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

1/31/2025 10:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


ليلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.

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