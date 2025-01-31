تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ليلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.
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