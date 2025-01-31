الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر

الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر
التاريخ
1/31/2025 8:16:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.
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