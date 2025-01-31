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الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر

1/31/2025 8:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.

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