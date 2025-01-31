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المخبز المتنقل المرسل من الأردن إلى غزة بدأ بالتوزيع في القطاع منذ أكثر من أسبوع

1/31/2025 8:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ المخبز المتنقل الذي أرسله الأردن إلى قطاع غزة بتوزيع الخبز على أهالي غزة والمستشفيات منذ أكثر من أسبوع، وذلك بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen).
بتوجيهات ملكية، كان الأردن أرسل في 24 كانون الأول 2024 مخبزا متنقلا بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.
وتقوم كوادر المطبخ المركزي العالمي العاملة في غزة بتوزيع الخبز على أهالي في عدة مواقع. والمطبخ المركزي العالمي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
ويأتي إرسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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