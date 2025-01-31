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بالصور - زين تحتفل بالذكرى 63 لميلاد جلالة الملك بمسيرة دراجات ضخمة

1/31/2025 8:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، نظّمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات وأُسرة مالكي وسائقي الدراجات النارية في الأردن، مسيرة للدراجات النارية، صباح اليوم الجمعة.


وجاء تنظيم هذه الفعالية التي دأبت الشركة عليها منذ أعوام بالتعاون مع شركائها، احتفالاً بذكرى ميلاد سيّد البلاد للتعبير عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وذلك في إطار الاحتفالات التي تعم المملكة بهذه المناسبة، حيث جدّدت شركة زين معاني الفخر والاعتزاز بجلالة الملك محبوب الأردنيين وقدوتهم، وفخر الأمة وسندها في كافة المحافل.


وانطلقت مسيرة الدراجات النارية المُزيّنة بأعلام الأردن الخفّاقة وصور جلالة الملك، لتجوب شوارع العاصمة عمّان، من أمام مبنى شركة زين الرئيسي الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، حيث عبّر المشاركون في المسيرة عن فرحتهم بهذه المناسبة وعن ولائهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية الرشيدة، فيما تضمّنت الفعالية تجمعاً لمالكي الدراجات النارية أمام مبنى زين قبل انطلاق المسيرة.

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