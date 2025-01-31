فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - فتحت نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات مجالس فروع النقابة في 11 محافظة، وذلك للدورة الثلاثين (2025-2028)، المقررة في 14 شباط المقبل.
وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، في تصريح صحفي، إن النقابة بدأت باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجالس الفروع والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية، عبر مراكز الفروع، مشيرا إلى فترة الترشح ستستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6 شباط، الساعة 4:30 مساء.
وأضاف ناصر أنه يشترط لمن يترشح لمجالس الفروع أو الأعضاء المكملين في الهيئة المركزية أن يقدم طلب الترشح شخصيا في مقر الفرع، وأن يكون قد مضى على ممارسته للمهنة 7 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة تسجيله في الهيئة العامة للفرع لمدة لا تقل عن سنتين، كما أشار إلى أنه لا يسمح بالترشح إلا لمركز واحد سواء لرئاسة مجلس الفرع أو عضوية المجلس أو عضوية الهيئة المركزية.
وأوضح أنه يجب على المرشحين تسديد الرسوم السنوية لعام 2025 وما قبلها قبل تقديم طلب الترشح، كما سيتم تدقيق الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، وسيتم نشر أسماء المرشحين المقبولين في لوحة الإعلانات داخل الفرع، وفي حال رفض أي طلب، سيتم إعلام صاحب الطلب بقرار الرفض مع توضيح الأسباب.
وأشار ناصر إلى أن الانتخابات ستُجرى في مقار الفروع، حيث سيتم فرز الأصوات بعد عملية الاقتراع في المركز نفسه، مع استخدام الفرز الإلكتروني في فروع إربد والزرقاء والسلط، والفرز اليدوي في باقي الفروع.
ومن المقرر عقد اجتماعات الهيئات العامة للفروع في مقارها قبل موعد الانتخابات بيوم، بحضور ممثل لمجلس النقابة في كل فرع. وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة وإقرار التقارير السنوية للفروع، وتشكيل لجان للإشراف على الانتخابات، بواقع لجنة لكل صندوق اقتراع.
يشار إلى أن صناديق الاقتراع في انتخابات 14 شباط ستغلق في الساعة 6 مساءً في جميع الفروع.
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