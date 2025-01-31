فتح باب الترشح لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات

خبرني - فتحت نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات مجالس فروع النقابة في 11 محافظة، وذلك للدورة الثلاثين (2025-2028)، المقررة في 14 شباط المقبل.

وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، في تصريح صحفي، إن النقابة بدأت باستقبال طلبات الترشح لعضوية مجالس الفروع والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية، عبر مراكز الفروع، مشيرا إلى فترة الترشح ستستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6 شباط، الساعة 4:30 مساء.

وأضاف ناصر أنه يشترط لمن يترشح لمجالس الفروع أو الأعضاء المكملين في الهيئة المركزية أن يقدم طلب الترشح شخصيا في مقر الفرع، وأن يكون قد مضى على ممارسته للمهنة 7 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة تسجيله في الهيئة العامة للفرع لمدة لا تقل عن سنتين، كما أشار إلى أنه لا يسمح بالترشح إلا لمركز واحد سواء لرئاسة مجلس الفرع أو عضوية المجلس أو عضوية الهيئة المركزية.

وأوضح أنه يجب على المرشحين تسديد الرسوم السنوية لعام 2025 وما قبلها قبل تقديم طلب الترشح، كما سيتم تدقيق الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، وسيتم نشر أسماء المرشحين المقبولين في لوحة الإعلانات داخل الفرع، وفي حال رفض أي طلب، سيتم إعلام صاحب الطلب بقرار الرفض مع توضيح الأسباب.

وأشار ناصر إلى أن الانتخابات ستُجرى في مقار الفروع، حيث سيتم فرز الأصوات بعد عملية الاقتراع في المركز نفسه، مع استخدام الفرز الإلكتروني في فروع إربد والزرقاء والسلط، والفرز اليدوي في باقي الفروع.

ومن المقرر عقد اجتماعات الهيئات العامة للفروع في مقارها قبل موعد الانتخابات بيوم، بحضور ممثل لمجلس النقابة في كل فرع. وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة وإقرار التقارير السنوية للفروع، وتشكيل لجان للإشراف على الانتخابات، بواقع لجنة لكل صندوق اقتراع.

يشار إلى أن صناديق الاقتراع في انتخابات 14 شباط ستغلق في الساعة 6 مساءً في جميع الفروع.



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