ملحق دوري الأبطال .. مواجهة نارية بين ريال مدريد والسيتي

خبرني - أجريت الجمعة، قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مرحلة بمشاركة 36 فريقا، الأربعاء الماضي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين ومانشستر سيتي.

نتائج ملحق دوري أبطال أوروبا:

بريست × باريس سان جيرمان

موناكو × بنفيكا

يوفنتوس × آيندهوفن

فينورد × ميلان

مانشستر سيتي × ريال مدريد

سلتيك × بايرن ميونيخ

كلوب بروغ × أتالانتا

سبورتينغ لشبونة × دورتموند

وبلغ مباشرة إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، كل من: ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا) وأستون فيلا (إنجلترا).

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و 12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

يذكر أن مباريات إياب الملحق، ستُقام على ملعب صاحب التصنيف الأعلى في الدور الأول.. كما يمكن لأي فريق مواجهة آخر من بلده، أو سبق أن لعب معه في النسخة الحالية.