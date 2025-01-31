الأمير فيصل يستعرض بيانه الانتخابي أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

خبرني - ألقى الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس الخميس، خطاباً أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، مستعرضا خلاله رؤيته الانتخابية ضمن حملته للترشح لرئاسة اللجنة.

وأكد سموه التزامه بقيادة حركة أولمبية أكثر شمولًا وإلهاماً، مستندا في بيانه الانتخابي إلى مبدأ "تحقيق الإمكانات العالمية للرياضة"، حيث قدم خارطة طريق واضحة تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي تعزيز الإلهام وضمان النزاهة وتعزيز الشمولية.

واستهل سمو الأمير حديثه بالتأكيد على القيم الأساسية للحركة الأولمبية وهي التميز والاحترام والصداقة، مشدداً على الدور المحوري للرياضة في تحقيق التغيير الإيجابي، موضحاً أن الرياضة لا يمكنها حل جميع مشاكل العالم، لكنها تمتلك القدرة على جعله مكاناً أفضل وأكثر سلاماً.

كما أكد سموه أهمية تعزيز الإلهام وترسيخ الوحدة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى ضرورة وضع الرياضيين في صلب جميع القرارات والمبادرات الأولمبية لضمان أن تظل الرياضة قوة دافعة للتحول الإيجابي والمستدام.

** تعزيز الإلهام

وفي حديثه عن المحور الاستراتيجي الأول، شدد سموه على أهمية تعزيز الإلهام داخل العائلة الأولمبية، مؤكداً ضرورة إعادة تقييم النماذج التجارية للجنة الأولمبية الدولية لضمان تحقيق عوائد استثمارية مجزية للشركاء الحاليين والمحتملين.

وتطرق سموه إلى التحديات التي تواجهها اللجان الأولمبية الوطنية ذات الموارد المحدودة، مقترحاً إنشاء مكاتب إقليمية للجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع الاتحادات القارية، بهدف دعم هذه اللجان واستكشاف فرص تجارية جديدة تعزز استدامتها وتوسع نطاق تأثيرها.

وشدد سموه على أهمية إشراك الشباب في الحركة الأولمبية من خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب والرياضات الإلكترونية والمهرجانات الرياضية، معتبراً أن هذه الفئات تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الرياضة.

وقال سمو الأمير إن نصف سكان العالم تقريباً تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وهؤلاء الشباب ليسوا مجرد متابعين، بل هم أيضاً مبدعون ومبتكرون.

ودعا سموه إلى حوار موسع حول دور الشباب في الحركة الأولمبية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الأجيال الشابة عبر المنصات التي يفضلونها، مما يضمن تفاعلًا أكبر لمشاركة الشباب في الرياضة الأولمبية.

** ضمان النزاهة

وأكد سمو الأمير فيصل في المحور الاستراتيجي الثاني، الدور الحيوي للنزاهة في تحقيق استدامة الحركة الأولمبية قائلاً: "يجب أن تكون النزاهة أساس كل ما نقوم به"، منوها إلى أنه يجب على اللجنة الأولمبية الدولية إعادة بناء الثقة بين أركانها من خلال الشفافية والحوكمة الرشيد والمنافسة العادلة.

كما أشار سموه إلى مسؤولية اللجنة الأولمبية الدولية في مكافحة تغير المناخ، متعهداً بتحقيق أو تجاوز أهداف خفض انبعاثات الكربون واستخدام برامج التوعية التعليمية لتعزيز العمل المناخي من خلال الرياضة.

وجدد سموه التزامه بحماية الصحة البدنية والعقلية لجميع المشاركين في الرياضة، داعياً إلى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال الإساءة.

** تعزيز الشمولية

في المحور الاستراتيجي الثالث، ركز سموه على تعزيز الشمولية داخل الحركة الأولمبية، مؤكداً أهمية تبني نهج قيادي قائم على التوافق، متعهدا بتمكين جميع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات وتنفيذها، إيماناً بأن التنوع والشمول هما مفتاح ازدهار الحركة الأولمبية.

وقال سموه: "تزدهر حركتنا الأولمبية عندما يتم سماع واحترام جميع الأصوات من كل عضو وكل رياضي وكل دولة."

كما شدد سموه على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، داعياً إلى مواصلة الجهود لتمكين المرأة في الرياضة والمناصب القيادية، متعهدا بالتعاون مع أعضاء اللجنة الأولمبية والرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، سواء داخل الملاعب أو خارجه لضمان تحقيق فرص متكافئة للجميع.

وأكد سموه أن مفهوم الشمولية يجب أن يشمل جميع الرياضيين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية لضمان توفير فرص متكافئة للرياضيين من ذوي الإعاقة للمنافسة والتألق.

وقال سموه: "تمتلك الرياضة قوة هائلة في إحداث التغيير. ومن خلال التزامنا بالسلام والتنمية عبر الرياضة، ستكون الألعاب الأولمبية والبارالمبية بمثابة الأمل وتحقيق الإمكانيات لكل لاعبينا".

كما شدد على أهمية تمكين أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وأن يكون لكل عضو دور أساسي في صياغة السياسات المستقبلية، مبيناً: "القرار الذي ستتخذونه في شهر آذار لن يكون نهاية لدوركم في صنع القرار، بل سيكون بداية لعهد جديد من القيادة التوافقية".

واختتم سمو الأمير فيصل حديثه بالتأكيد على إيمانه العميق بقدرة الرياضة على تغيير حياة الأفراد وتوحيد المجتمعات قائلاً: "لدينا الفرصة لتحقيق الإمكانات العالمية للرياضة – وجعلها قوة للوحدة والصحة والتعافي".