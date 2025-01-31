Friday, 31 January 2025 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع المدني في غزة: فقدنا نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا

1/31/2025 7:06:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في غزة "فقدنا خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا".


وأضاف "نناشد الوسطاء الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة".


وبين "ملتزمون بتقديم خدماتنا الإنسانية رغم التقصير الدولي في إمدادنا بالوقود والمعدات".

MENAFN31012025000208011052ID1109152664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث