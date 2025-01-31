الدفاع المدني في غزة: فقدنا نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا

الدفاع المدني في غزة: فقدنا نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا
التاريخ
1/31/2025 7:06:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الدفاع المدني في غزة "فقدنا خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85% من منشآتنا ومعداتنا".
وأضاف "نناشد الوسطاء الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة".
وبين "ملتزمون بتقديم خدماتنا الإنسانية رغم التقصير الدولي في إمدادنا بالوقود والمعدات".
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