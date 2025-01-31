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الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع

1/31/2025 6:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيدين و10 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع.
ومنذ الأحد الماضي، استشهد وأُصيب عشرات اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان.
وتمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بحيث لا تعطي إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.

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