الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيدين و10 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع.
ومنذ الأحد الماضي، استشهد وأُصيب عشرات اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان.
وتمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بحيث لا تعطي إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.
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