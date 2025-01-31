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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا

1/31/2025 6:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية: "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".

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