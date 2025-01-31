بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا
التاريخ
1/31/2025 6:14:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية: "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".
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