مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع طفيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلًا، في حين ضغط ارتفاع الين على معنويات السوق واستمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.



وصعد نيكي 0.15 بالمئة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ومع ذلك انخفض المؤشر واحدًا بالمئة خلال الأسبوع في رابع انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.24 بالمئة إلى 2788.66 نقطة. وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق 3.33 بالمئة ليقدّم أكبر دفعة للمؤشر نيكي. كما قفز سهم فوجيكورا أربعة بالمئة وهي شركة لتصنيع الألياف التي تستخدمها مراكز البيانات وتعد مقياسًا للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.