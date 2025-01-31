مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع طفيف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلًا، في حين ضغط ارتفاع الين على معنويات السوق واستمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وصعد نيكي 0.15 بالمئة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ومع ذلك انخفض المؤشر واحدًا بالمئة خلال الأسبوع في رابع انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.24 بالمئة إلى 2788.66 نقطة. وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.33 بالمئة ليقدّم أكبر دفعة للمؤشر نيكي. كما قفز سهم فوجيكورا أربعة بالمئة وهي شركة لتصنيع الألياف التي تستخدمها مراكز البيانات وتعد مقياسًا للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
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