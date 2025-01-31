الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الحادي عشر على التوالي

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN/ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، وللبنية التحتية.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 19 مواطنا بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين على الأقل، وحملة اعتقالات واسعة، كما هدم الاحتلال نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى، خاصة في مخيم جنين.

وتتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في حارات المخيم وداخل أحيائه، بالتزامن مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة والمخيم مدعومة بالجرافات.

وليلة أمس الخميس، استشهد الشابان يزن حاتم عطية الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، وجرى احتجاز جثمانيهما.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في جنين استلمت ثلاث إصابات بشظايا القصف لمواطنات في الخمسينات من عمرهن، أصبن في قصف طائرات الاحتلال مبنى داخل المخيم بصاروخين.

وأوضحت أن طواقمها استلمت المواطنات الثلاث من جيش الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

كما أصيب شابان برصاص الاحتلال، فيما تعمدت آليات الاحتلال صدم مركبة إسعاف أثناء محاولتها نقل إصابة من المخيم، كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.