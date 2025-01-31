كان:معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة، وليس في بداية الأسبوع المقبل كما كان مخططًا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة /PNN/ كشفت قناة كان العبرية ان معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة، وليس في بداية الأسبوع المقبل كما كان مخططًا.
ونشرت القناة خبرا بصورة عنوانها بمركبات تحمل علم الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لفتح معبر رفح".
واشارت القناة الى ان تفاصيل فتح معبر رفح نقلا عن مصادر فلسطينية رسمية قولها أن معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة.
و بحسب الاتفاق، كان من المفترض فتح المعبر يوم الأحد، لكن تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدًا.
وستكون إدارة المعبر تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها.
الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، وفقًا لمصادر في غزة.
وبالت القناة انه و اعتبارًا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقًا للاتفاق حيث سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم.
وقالت القناة ان فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى، والتي من المقرر أن تتم غدًا وفقًا للشروط الإسرائيلية.
MENAFN31012025000205011050ID1109152451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.