كان:معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة، وليس في بداية الأسبوع المقبل كما كان مخططًا

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ كشفت قناة كان العبرية ان معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة، وليس في بداية الأسبوع المقبل كما كان مخططًا.

ونشرت القناة خبرا بصورة عنوانها بمركبات تحمل علم الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لفتح معبر رفح".

واشارت القناة الى ان تفاصيل فتح معبر رفح نقلا عن مصادر فلسطينية رسمية قولها أن معبر رفح سيفتح اليوم لأول مرة.

و بحسب الاتفاق، كان من المفترض فتح المعبر يوم الأحد، لكن تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدًا.

وستكون إدارة المعبر تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها.

الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، وفقًا لمصادر في غزة.

وبالت القناة انه و اعتبارًا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقًا للاتفاق حيث سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم.

وقالت القناة ان فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى، والتي من المقرر أن تتم غدًا وفقًا للشروط الإسرائيلية.