اليكم الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تصدر نادي ليفربول الإنجليزي قائمة الأندية الحاصلة على جوائز مالية من دوري أبطال أوروبا بعد أن حصد مبلغا يقارب 83 مليون جنيه إسترليني.
وكان "الريدز" قد تأهل إلى دور الستة عشر كمتصدر لترتيب مرحلة الدوري رغم خسارته أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة (2-3) بعدما تعادل أقرب منافسيه برشلونة الإسباني مع أتالانتا الإيطالي بنتيجة (2-2).
وحصل ليفربول على أعلى نسبة من الأرباح حتى الآن، مع إمكانية إضافة 43.9 مليون جنيه إسترليني أخرى في مرحلة خروج المغلوب.
وفيما يلي ترتيب الأندية من حيث الدخل في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بالجنيه الإسترليني
1. ليفربول الإنجليزي - 82.9 مليون
2. برشلونة الإسباني - 76.3 مليون
3. إنتر ميلان الإيطالي - 75.8 مليون
4. آرسنال الإنجليزي- 74.8 مليون
5. باير ليفركوزن الألماني- 72.9 مليون
6. أتلتيكو مدريد الإسباني - 71.1 مليون
7. بايرن ميونيخ الألماني- 68.1 مليون
8. باريس سان جيرمان الفرنسي - 67.7 مليون
9. ليل الفرنسي - 65.8 مليون
10.بروسيا دورتموند الألماني - 65.8 مليون
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