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اليكم الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

1/31/2025 6:01:07 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تصدر نادي ليفربول الإنجليزي قائمة الأندية الحاصلة على جوائز مالية من دوري أبطال أوروبا بعد أن حصد مبلغا يقارب 83 مليون جنيه إسترليني.

وكان "الريدز" قد تأهل إلى دور الستة عشر كمتصدر لترتيب مرحلة الدوري رغم خسارته أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة (2-3) بعدما تعادل أقرب منافسيه برشلونة الإسباني مع أتالانتا الإيطالي بنتيجة (2-2).

وحصل ليفربول على أعلى نسبة من الأرباح حتى الآن، مع إمكانية إضافة 43.9 مليون جنيه إسترليني أخرى في مرحلة خروج المغلوب.

وفيما يلي ترتيب الأندية من حيث الدخل في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بالجنيه الإسترليني

1. ليفربول الإنجليزي - 82.9 مليون

2. برشلونة الإسباني - 76.3 مليون

3. إنتر ميلان الإيطالي - 75.8 مليون

4. آرسنال الإنجليزي- 74.8 مليون

5. باير ليفركوزن الألماني- 72.9 مليون

6. أتلتيكو مدريد الإسباني - 71.1 مليون

7. بايرن ميونيخ الألماني- 68.1 مليون

8. باريس سان جيرمان الفرنسي - 67.7 مليون

9. ليل الفرنسي - 65.8 مليون

10.بروسيا دورتموند الألماني - 65.8 مليون

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