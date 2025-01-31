اميركا .. اعتقال 6 مشبوهين أطلقوا ألعابا نارية قتلت 5 أشخاص ليلة رأس السنة

خبرني - ألقت شرطة هونولولو في الولايات المتحدة القبض على 6 أشخاص في إطار التحقيق بمقتل 5 أشخاص إثر إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في أحد المباني بمناسبة العام الجديد.

ووفقا لأحدث التقارير التي نقلها التلفزيون المحلي KHON2، تم اعتقال شخصين سابقا، لكنهما أُطلق سراحهما لاحقا في انتظار استكمال التحقيقات.

وذكر التلفزيون: "تم اعتقال 4 أشخاص آخرين في قضية الانفجار المميت للألعاب النارية في العام الجديد في منطقة أليامانو. وأكدت الشرطة أنه تم العثور على مئات الأرطال من الألعاب النارية غير القانونية في المنزل (حيث وقع الانفجار وكان المشتبه بهم يقيمون)".

وأشار التقرير إلى أن المشتبه بهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز قد يواجهون تهم القتل غير العمد.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة Hawaii News Now إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 22 آخرين.