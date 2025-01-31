اميركا .. اعتقال 6 مشبوهين أطلقوا ألعابا نارية قتلت 5 أشخاص ليلة رأس السنة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ألقت شرطة هونولولو في الولايات المتحدة القبض على 6 أشخاص في إطار التحقيق بمقتل 5 أشخاص إثر إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في أحد المباني بمناسبة العام الجديد.
ووفقا لأحدث التقارير التي نقلها التلفزيون المحلي KHON2، تم اعتقال شخصين سابقا، لكنهما أُطلق سراحهما لاحقا في انتظار استكمال التحقيقات.
وذكر التلفزيون: "تم اعتقال 4 أشخاص آخرين في قضية الانفجار المميت للألعاب النارية في العام الجديد في منطقة أليامانو. وأكدت الشرطة أنه تم العثور على مئات الأرطال من الألعاب النارية غير القانونية في المنزل (حيث وقع الانفجار وكان المشتبه بهم يقيمون)".
وأشار التقرير إلى أن المشتبه بهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز قد يواجهون تهم القتل غير العمد.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة Hawaii News Now إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 22 آخرين.
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