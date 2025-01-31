نيمار يريد العودة إلى برشلونة بعد كأس العالم

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن أن النجم نيمار جونيور لم يتنازل عن حلمه باللعب مجدداً في أحد أهم الأندية التي لعب في صفوفها.
قالت صحيفة Fichajes الإسبانية إن "النجم البرازيلي يراوده حلم الانضمام مرة أخرى إلى برشلونة الإسباني".
وأضافت "نيمار جونيور يراهن على الفترة التي سيلعب فيها مع ناديه السابق سانتوس البرازيلي على أن يستعيد مستواه".
وتابعت "بعد فترة من المشاكل والإصابات التي أسهمت في فشل تجربته مع الهلال السعودي، يرغب اللاعب الدولي في الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للموسم الجديد".
وأردفت "المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026 من أهم أهداف نيمار، حيث يأمل أن يحقق حلمه بالتتويج باللقب".
في المقابل أشارت إلى أنه يأمل أن يحصل على فرصة العودة إلى برشلونة الذي كان قد غادره بطريقة مثيرة للجدل بانضمامه إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني.
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