نيمار يريد العودة إلى برشلونة بعد كأس العالم

خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن أن النجم نيمار جونيور لم يتنازل عن حلمه باللعب مجدداً في أحد أهم الأندية التي لعب في صفوفها.

قالت صحيفة Fichajes الإسبانية إن "النجم البرازيلي يراوده حلم الانضمام مرة أخرى إلى برشلونة الإسباني".

وأضافت "نيمار جونيور يراهن على الفترة التي سيلعب فيها مع ناديه السابق سانتوس البرازيلي على أن يستعيد مستواه".

وتابعت "بعد فترة من المشاكل والإصابات التي أسهمت في فشل تجربته مع الهلال السعودي، يرغب اللاعب الدولي في الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للموسم الجديد".

وأردفت "المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026 من أهم أهداف نيمار، حيث يأمل أن يحقق حلمه بالتتويج باللقب".

في المقابل أشارت إلى أنه يأمل أن يحصل على فرصة العودة إلى برشلونة الذي كان قد غادره بطريقة مثيرة للجدل بانضمامه إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني.

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