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بالفيديو .. إيقاف مدرب بعد ركله خاميس رودريغيز

1/31/2025 5:20:53 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي الممتاز، إيقاف مدرب تشيفاز أوسكار غارسيا لثلاث مباريات، بعدما ركل مهاجم فريق ليون وقائد منتخب كولومبيا، خاميس رودريغيز.

حدثت الواقعة خلال خسارة تشيفاز 1-2 أمام ليون الثلاثاء الماضي.

وكان المدرب (51 عاماً) يستعيد الكرة بعد تشتيتها عندما اقترب منه لاعب خط وسط ليون، نيكولاس فونسيكا، وألقى المدرب الكرة بعيداً عنه بدلاً من إعطائها للاعب ليقوم فونسيكا بدفع غارسيا.

وتسبب ذلك في اندلاع شجار على مقاعد البدلاء، وبدأ اللاعبون في القتال، واقترب مدرب تشيفاز لكنه لم يوقف الشجار، ثم ركل خاميس رودريغيز، مما دفع الحكم إلى طرده.

واعترف جارسيا بعد المباراة بأن أفعاله كانت غير مبررة، واعتذر لجماهير الفريقين.

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