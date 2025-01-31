بالفيديو .. إيقاف مدرب بعد ركله خاميس رودريغيز

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلنت لجنة الانضباط في الدوري المكسيكي الممتاز، إيقاف مدرب تشيفاز أوسكار غارسيا لثلاث مباريات، بعدما ركل مهاجم فريق ليون وقائد منتخب كولومبيا، خاميس رودريغيز.
حدثت الواقعة خلال خسارة تشيفاز 1-2 أمام ليون الثلاثاء الماضي.
وكان المدرب (51 عاماً) يستعيد الكرة بعد تشتيتها عندما اقترب منه لاعب خط وسط ليون، نيكولاس فونسيكا، وألقى المدرب الكرة بعيداً عنه بدلاً من إعطائها للاعب ليقوم فونسيكا بدفع غارسيا.
وتسبب ذلك في اندلاع شجار على مقاعد البدلاء، وبدأ اللاعبون في القتال، واقترب مدرب تشيفاز لكنه لم يوقف الشجار، ثم ركل خاميس رودريغيز، مما دفع الحكم إلى طرده.
واعترف جارسيا بعد المباراة بأن أفعاله كانت غير مبررة، واعتذر لجماهير الفريقين.
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