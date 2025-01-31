في السعودية.. روسي ينتزع لقب صاحب الصفعة الأقوى عالميا - فيديو

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - توج الروسي فاسيلي كاموتسكي بلقب صاحب الصفعة الأقوى في فئة الوزن الثقيل بعد فوزه على لاين فيرنز "الهاواي المجنون" في بطولة "باور سلاب 11" ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونجح كاموتسكي المعروف باسم "بلمين" وهو اسم فطيرة روسية شعبية، في تحقيق انتصار مهم في الحدث الأول من نوعه في السعودية، والأول في العام 2025، ليؤكد هيمنته في فئة الوزن الثقيل بعد نزال شهد ندية ومنافسة كبيرة.
وكان النزال بين الاثنين بمثابة نزال إعادة، حيث انتهى لقاؤهما الأول قبل ثلاثة أشهر، بالتعادل وفقا لحكام المواجهة، لكن هذه المرة، تمكن كاموتسكي من حسم النزال لصالحه، ليصبح البطل الجديد للرابطة.
ومنح الحكام الفوز بالإجماع لفاسيلي كاموتسكي بنتيجة 50-44، 50-44، 48-46.
وارتدى "بلمين" العلم الروسي بانتظار إعلان النتائج، وعقب إعلان فوزه، لم يتمالك كاموتسكي دموعه من الفرح، معلنا أنه أصبح الآن أقوى رجل في عالم "تبادل الصفعات".
وقال كاموتسكي بعد الفوز: "إما أن أذهب لشراء قطع غيار، أو أطعم الحيوانات"، في إشارة إلى حياته البسيطة بعيدا عن الأضواء.
يُذكر أن "بلمين" الذي يبلغ وزنه 170 كغم يعيش حياة متواضعة في قريته، حيث يعمل في أعمال زراعية بسيطة، وشارك لأول مرة في مسابقة "تبادل الصفعات" عن طريق الصدفة، عندما كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.
وزادت شهرة كاموتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه على "إنستغرام" 172 ألف متابع.
ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه ويختل توزانه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).
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