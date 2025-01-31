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في السعودية.. روسي ينتزع لقب صاحب الصفعة الأقوى عالميا - فيديو

1/31/2025 5:20:53 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - توج الروسي فاسيلي كاموتسكي بلقب صاحب الصفعة الأقوى في فئة الوزن الثقيل بعد فوزه على لاين فيرنز "الهاواي المجنون" في بطولة "باور سلاب 11" ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونجح كاموتسكي المعروف باسم "بلمين" وهو اسم فطيرة روسية شعبية، في تحقيق انتصار مهم في الحدث الأول من نوعه في السعودية، والأول في العام 2025، ليؤكد هيمنته في فئة الوزن الثقيل بعد نزال شهد ندية ومنافسة كبيرة.

وكان النزال بين الاثنين بمثابة نزال إعادة، حيث انتهى لقاؤهما الأول قبل ثلاثة أشهر، بالتعادل وفقا لحكام المواجهة، لكن هذه المرة، تمكن كاموتسكي من حسم النزال لصالحه، ليصبح البطل الجديد للرابطة.

ومنح الحكام الفوز بالإجماع لفاسيلي كاموتسكي بنتيجة 50-44، 50-44، 48-46.

وارتدى "بلمين" العلم الروسي بانتظار إعلان النتائج، وعقب إعلان فوزه، لم يتمالك كاموتسكي دموعه من الفرح، معلنا أنه أصبح الآن أقوى رجل في عالم "تبادل الصفعات".

وقال كاموتسكي بعد الفوز: "إما أن أذهب لشراء قطع غيار، أو أطعم الحيوانات"، في إشارة إلى حياته البسيطة بعيدا عن الأضواء.

يُذكر أن "بلمين" الذي يبلغ وزنه 170 كغم يعيش حياة متواضعة في قريته، حيث يعمل في أعمال زراعية بسيطة، وشارك لأول مرة في مسابقة "تبادل الصفعات" عن طريق الصدفة، عندما كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

وزادت شهرة كاموتسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه على "إنستغرام" 172 ألف متابع.

ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه ويختل توزانه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).

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