حسان يدشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - دشَّن رئيس الوزراء، جعفر حسان، الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد، التي تمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع على البحر في العقبة، وفقاً لمراسلة المملكة.
وقالت إن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منطقة المارينا والسوق القديم وتجديد منارة ميناء العقبة، ونادي ومرسى لليخوت، ومحطة السفن السياحية.
وأضافت أن اتفاقية تطوير مرسى زايد تتضمن تطوير 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.
ويعد مشروع مرسى زايد في مدينة العقبة الذي تنفذه وتطوره شركة (المعبر - الأردن للاستثمارات) بكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار، أبرز المشاريع الاستثمارية في مدينة العقبة.
ويهدف المشروع الى تطوير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية من أحياء متكاملة وشقق وأبراج.
ويشتمل المشروع، الذي سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل عند اكتماله، على أسواق تجارية ومرافق ترفيهية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال بواجهة بحرية يبلغ طولها 2 كيلو متر في منطقة المارينا الدائرية والمحاطة بالأبراج السكنية والمرافق السياحية والتي تحتوي على ميناء ومراس لليخوت والقوارب السياحية.
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