حسان يدشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

خبرني - دشَّن رئيس الوزراء، جعفر حسان، الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد، التي تمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع على البحر في العقبة، وفقاً لمراسلة المملكة.

وقالت إن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منطقة المارينا والسوق القديم وتجديد منارة ميناء العقبة، ونادي ومرسى لليخوت، ومحطة السفن السياحية.

وأضافت أن اتفاقية تطوير مرسى زايد تتضمن تطوير 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل محطة للسفن والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

ويعد مشروع مرسى زايد في مدينة العقبة الذي تنفذه وتطوره شركة (المعبر - الأردن للاستثمارات) بكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار، أبرز المشاريع الاستثمارية في مدينة العقبة.

ويهدف المشروع الى تطوير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية من أحياء متكاملة وشقق وأبراج.

ويشتمل المشروع، الذي سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل عند اكتماله، على أسواق تجارية ومرافق ترفيهية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال بواجهة بحرية يبلغ طولها 2 كيلو متر في منطقة المارينا الدائرية والمحاطة بالأبراج السكنية والمرافق السياحية والتي تحتوي على ميناء ومراس لليخوت والقوارب السياحية.