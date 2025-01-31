أسعار الذهب عالميا تسجل مستوى قياسيا جديدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا، الجمعة؛ متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2795.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولارا.
وكان ترامب قد قال الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
MENAFN31012025000208011052ID1109151792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.