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أسعار الذهب عالميا تسجل مستوى قياسيا جديدا

1/31/2025 3:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا، الجمعة؛ متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2795.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولارا.
وكان ترامب قد قال الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.

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