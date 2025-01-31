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ترامب مجدداً: على مصر والأردن استقبال فلسطينيي غزة

1/31/2025 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مصرًا على أن مصر والأردن ستقبلان اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة لأن الولايات المتحدة "تفعل الكثير من أجلهم" على حد وصفه.
وأثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، الخميس، سُئل ترامب عما إذا كان هناك أي شيء يمكنه القيام به للضغط على (مصر والأردن) لاستقبال الفلسطينيين.
وأجاب ترامب قائلا: "سيفعلان ذلك.. سيفعلان ذلك تماما.. نحن نفعل الكثير من أجلهما وسيفعلان ذلك".
ولقيت مبادرة ترامب الأسبوع الماضي رفضًا قاطعًا من مصر والأردن، والكثير من الدول بالمجتمع الدولي ضد دعوات ترامب التي تصل حد التطهير العرقي، وعند طرح الخطة لأول مرة، قال ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، وأود أن يأخذ الأردن أشخاصًا... أنت تتحدث عن ربما مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نزيل هذا الأمر برمته".
وجاء رد الاردن ومصر واضحاً انه لا قبول لهذه الخطط والتصريحات ففلسطين للفلسطينيين والحل يجب ان يكون على الارض الفلسطينية حصراً.

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