اخلاء 300 شخصا في حريق شمال غربي موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 60 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مبنى شمال غربي موسكو مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع.
وأفادت الوزارة في بيان لها: "تم إنقاذ 60 شخصا، كما تم إخلاء 300 شخص من المبنى قبل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ".
وأردفت أنه "تمت الاستعانة بمروحية من طراز "كا-32" لإخماد الحريق. حتى الآن، تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع. ولم ترد أي تقارير عن إصابات. تم تعبئة 155 فردا و45 وحدة من المعدات."
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