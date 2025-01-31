اخلاء 300 شخصا في حريق شمال غربي موسكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 60 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مبنى شمال غربي موسكو مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع.

وأفادت الوزارة في بيان لها: "تم إنقاذ 60 شخصا، كما تم إخلاء 300 شخص من المبنى قبل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ".

وأردفت أنه "تمت الاستعانة بمروحية من طراز "كا-32" لإخماد الحريق. حتى الآن، تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع. ولم ترد أي تقارير عن إصابات. تم تعبئة 155 فردا و45 وحدة من المعدات."