الاحتلال يواصل اقتحام جنين والمقاومة تشتبك في طولكرم

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية وبلدات محيطة، بعد تعرضه لكمين من مسلحين أدى لمقتل جندي وإصابة 5، في حين اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة مشاة بطولكرم.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وحاصرت منزلا، مشيرة إلى اندلاع النار فيه، بعد مطالبة من بداخله بتسليم أنفسهم، بحسب الحزيرة.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، كما تواصل قوات الاحتلال نسف المباني في مخيم جنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية تابعة للجيش نفّذت عمليات تفتيش داخل مخيم جنين، وأثناء دخولها أحد المباني، تعرضت لكمين من مسلحين كانوا متحصنين داخله.

وأضافت الإذاعة أنه خلال تبادل إطلاق النار، قُتل جندي وأصيب 5 آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، و3 بجروح متوسطة.

** شهيدان ومصابات

من جهة ثانية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين مساء أمس، واحتجز الاحتلال جثمانيهما.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في جنين تسلّمت من الجيش الإسرائيلي 3 مصابات بالشظايا نتيجة القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد قصفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مبنى داخل مخيم جنين بصاروخين، فيما لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلّق في سماء المخيم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 10 أيام، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الجرحى، ودمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية، فضلا عن نزوح مئات العائلات من المخيم.

** اشتباك في طولكرم

وفي طولكرم شمال غرب الضفة، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إنها اشتبكت مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطولكرم، وحققت إصابات مؤكدة.

وقد نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن اشتباكات حدثت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة منزل في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

وأعلن الهلال الأحمر أن شخصا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي بيان منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في رام الله وسط الضفة تعاملت مع 61 إصابة في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر الإسرائيلي غربي المدينة، خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة الثالثة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وبحسب البيان، تنوعت الإصابات ما بين رصاص حي ومطاطي وغاز مسيل للدموع، ونقل بعض المصابين للمستشفى، في حين تم التعامل مع البقية ميدانيا.

وأفرجت إسرائيل الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم 66 للضفة الغربية، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.