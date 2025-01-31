قادة عرب يهنئون الشرع برئاسة سوريا

خبرني - هنأت دول عربية أحمد الشرع بعد تعيينه رئيسا لسوريا، وتزامن ذلك مع زيارة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق أمس الخميس، في أول زيارة لقائد دولة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعثا "برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".

وتمنى الملك سلمان للشرع "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري".

وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة للشرع، أعرب فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

كما تلقى الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الملك عبد الله الثاني أرسل برقية تهنئة إلى الشرع عقب توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، متمنيا له التوفيق.

ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

كانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت، الأربعاء، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

** زيارة أمير قطر

واختتم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الخميس، زيارة للعاصمة السورية أجرى خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن الشيخ تميم جدد خلال زيارته موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأكد وقوف الدوحة مع السوريين، لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية.

كما شدد أمير دولة قطر على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وأشاد بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن لقاءه بالرئيس الشرع اتسم "بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا" وللعلاقات بين البلدين.

وتابع "سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية".

وفي مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دولة قطر كانت حليفا ثابتا للشعب السوري على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، وإن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر.