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4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب

1/31/2025 2:19:30 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال استطلاع لصحيفة معاريف إن 4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب بشكل كامل.

و أجري الاستطلاع في 29-30 كانون ثاني الجاري ، وشمل 517 مستجيبًا يمثلون عينة تمثيلية للبالغين في إسرائيل فوق سن 18 عامًا. هامش الخطأ هو 4.4%.

ويعكس الاستطلاع تراجعًا في شعبية نتنياهو وضعفًا في الكتلة الحاكمة، مع تزايد الدعم للمعارضة. كما يشير إلى شكوك عميقة حول تحقيق أهداف الحرب واستمرار الانقسامات حول القضايا السياسية الكبرى مثل قانون التجنيد.

وفي ابرز نتائج الاستطلاع وفقا لرصد خبرني :

** عودة سكان غزة:

وبين الاستطلاع انه مع عودة مئات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع، يعتقد 57% من المستطلعين أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، و32% يرون أنها لم تتحقق على الإطلاق. وفقط 4% يعتقدون أن الأهداف قد تحققت بالكامل.

صفقة الأسرى:

وقال الاستطلاع هناك تفاؤل متزايد بشأن إتمام صفقة الأسرى، حيث قال 36% إنهم يتوقعون إتمام الصفقة بالكامل (مقارنة بـ28% في الاستطلاع السابق).

** تراجع شعبية نتنياهو:

وبين الاستطلاع ان الكتلة الحاكمة بقيادة نتنياهو فقدت المزيد من الدعم، حيث حصلت على 44 مقعدًا فقط (مقارنة بـ43 مقعدًا في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل كتلة المعارضة على 61 مقعدًا بدون النواب العرب.

وبين الاستطلاع انه إذا انضم نفتالي بينيت كمنافس، فإن المعارضة ستزيد قوتها إلى 66 مقعدًا.

** قانون التجنيد:

عندما طُلب من المستطلعين الاختيار بين تمرير قانون التجنيد أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، اختار 57% الانتخابات مقابل 30% فقط دعموا قانون التجنيد.

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