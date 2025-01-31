4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال استطلاع لصحيفة معاريف إن 4% من الإسرائيليين فقط يرون أن إسرائيل حققت أهداف الحرب بشكل كامل.
و أجري الاستطلاع في 29-30 كانون ثاني الجاري ، وشمل 517 مستجيبًا يمثلون عينة تمثيلية للبالغين في إسرائيل فوق سن 18 عامًا. هامش الخطأ هو 4.4%.
ويعكس الاستطلاع تراجعًا في شعبية نتنياهو وضعفًا في الكتلة الحاكمة، مع تزايد الدعم للمعارضة. كما يشير إلى شكوك عميقة حول تحقيق أهداف الحرب واستمرار الانقسامات حول القضايا السياسية الكبرى مثل قانون التجنيد.
وفي ابرز نتائج الاستطلاع وفقا لرصد خبرني :
** عودة سكان غزة:
وبين الاستطلاع انه مع عودة مئات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع، يعتقد 57% من المستطلعين أن أهداف الحرب لم تتحقق بشكل كامل، و32% يرون أنها لم تتحقق على الإطلاق. وفقط 4% يعتقدون أن الأهداف قد تحققت بالكامل.
صفقة الأسرى:
وقال الاستطلاع هناك تفاؤل متزايد بشأن إتمام صفقة الأسرى، حيث قال 36% إنهم يتوقعون إتمام الصفقة بالكامل (مقارنة بـ28% في الاستطلاع السابق).
** تراجع شعبية نتنياهو:
وبين الاستطلاع ان الكتلة الحاكمة بقيادة نتنياهو فقدت المزيد من الدعم، حيث حصلت على 44 مقعدًا فقط (مقارنة بـ43 مقعدًا في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل كتلة المعارضة على 61 مقعدًا بدون النواب العرب.
وبين الاستطلاع انه إذا انضم نفتالي بينيت كمنافس، فإن المعارضة ستزيد قوتها إلى 66 مقعدًا.
** قانون التجنيد:
عندما طُلب من المستطلعين الاختيار بين تمرير قانون التجنيد أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، اختار 57% الانتخابات مقابل 30% فقط دعموا قانون التجنيد.
MENAFN31012025000151011027ID1109151714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.