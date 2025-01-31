اكد رغبته بالعودة للحرب بغزة و رفضه التفاوض مع السلطة : سموتريتش يقول انه اسرائيل ستعود للحرب

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / قال وزير
المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش في تصريح صحفي
خاص لصحيفة جيروزاليم بوست ان إسرائيل ستستأنف الحرب إذا بقيت حماس في السلطة .
وقال سموتريتش ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يجب أن يُظهر "قوة كبيرة" لإعادة تشكيل الشرق الأوسط و منذ تصويته ضد صفقة تبادل الأسرى في الاجتماع الحكومي المصيري ليلة الجمعة، 17 يناير، يسير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على حبل مشدود.
وبحسب الصحيفة تفاوض وزير المالية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على ضمانات بأن الصفقة لن تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها الأخرى في الحرب – وهي تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل بعد الآن.
تقول الصحيفة في الواقع، أدى ضغط سموتريتش على نتنياهو إلى اتخاذ المجلس الوزاري الأمني ثلاثة قرارات مهمة يوم الجمعة هي التزام بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك منع حركة حماس من توزيع المساعدات الإنسانية؛ وإضافة هدف آخر للحرب يتمثل في تعزيز الأمن في الضفة الغربية من خلال تكثيف عمليات مكافحة ما اسماه سموتريتش "الإرهاب"؛ وقرار يتعلق بمحاربة حماس على المستوى العالمي، وهو أمر قال سموتريتش إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيله لكن سموتريتش وصف الاتفاق بأنه "كارثي" و"خطير" على أمن إسرائيل. وعلى الرغم من أنه وزملاءه الوزراء من حزب الصهيونية الدينية صوتوا ضد الاتفاق، إلا أنهم لم ينسحبوا من الحكومة.
و في مقابلته مع صحيفة جيروزاليم بوست ، قال سموتريتش إنه "لم ينم لمدة أسبوع" بسبب القرار، لكنه قرر في النهاية البقاء في الحكومة بعد أن اقتنع بأن نتنياهو والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب ملتزمون بإزالة حماس كسلطة حاكمة في غزة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.
و قرر سموتريتش البقاء في الحكومة بعد أن اقتنع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم بإزالة حماس كسلطة حاكمة في غزة، وفقًا لما قاله.
هذا و من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق رسميًا يوم الاثنين، ومن غير المرجح أن توافق حماس على إطلاق سراح بقية الرهائن ما لم تحصل في المقابل على إنهاء الحرب مع بقائها في السلطة.
وقال سموتريتش إنه إذا وافقت حماس على إلقاء سلاحها، وخروج قادتها من غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، فلن تكون هناك حاجة لاستخدام القوة. لكنه يرى أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية ، وهو مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى القتال قريبًا بعد انتهاء المرحلة الأولى في بداية مارس.
جادل سموتريتش بأن الاتفاق كان سيمضي قدمًا سواء بقي في الحكومة أم لا، وقال إنه رغم اعتقاده بأن الاتفاق كان خطأً ، إلا أن غالبية ائتلافه كانوا مؤيدين له، ولم يكن بإمكانه "فرض رأيه الأقلوي" على الآخرين.
وقال: “عندما دخلت عالم السياسة، قال لي والدي: 'انظر، بتسلئيل، السياسة هي ساحة القوة... كن حذرًا جدًا في عدم استخدام القوة لمجرد أنك تملكها، وتأكد دائمًا مما إذا كان هناك مبرر لاستخدامها.'”
في هذه الحالة، مجرد امتلاكه لنفوذ سياسي لم يكن يعني أنه يجب أن يستخدمه بتهديد إسقاط الحكومة. ومع ذلك، و قال سموتريتش إنه إذا تضمنت المرحلة الثانية من الاتفاق إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، فلن يكتفي بمغادرة الحكومة، بل سيسقطها.
و تجاهل سموتريتش الانتقادات التي وُجّهت إليه بسبب أنه، رغم تصويته ضد الاتفاق، كتب على منصة X أنه تأثر بعودة الرهائن. ووصف هذه الانتقادات بأنها "سطحية" . كما أشار إلى والد أحد الرهائن الذي اتهمه بأنه "صوّت لقتل ابنه" . لكن سموتريتش دافع عن موقفه، قائلًا إن تصويته ضد الاتفاق كان "تصويتًا من أجل الحياة" – أي حياة الذين لن يكونوا مستهدفين من قبل حماس بعد الآن.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكن لتوافق أبدًا على تبادل أسرى مع ألمانيا النازية يترك النازيين في السلطة، وبالتالي لا ينبغي لإسرائيل أن تفعل ذلك.
و وصف سموتريتش أخطر جزء في الاتفاق بأنه الإيحاء بأن احتجاز الإسرائيليين كرهائن قد نجح في "تركيع إسرائيل" .
وحذر من أن هذا قد يؤدي إلى محاولات لاختطاف إسرائيليين أو يهود في الخارج ، وهي عمليات يمكن تنفيذها بسهولة نسبيًا، مما قد يجبر إسرائيل على دفع ثمن باهظ. وشدد على أن إسرائيل يجب أن تضمن أن النتيجة النهائية ستكون القضاء على حماس – وبالتالي ردع أي عمليات اختطاف مستقبلية .
كما انتقد سموتريتش طول مدة الحرب، معتبرًا أنها كان يجب أن تكون أسرع بكثير . وألقى باللوم جزئيًا على إدارة بايدن ، متهمًا إياها بفرض "حظر أسلحة" وتأخير شحن جرافات D9 العسكرية ، التي تعد حيوية لتكتيكات القتال الإسرائيلي في المناطق الحضرية. وأكد أن هذا التأخير أدى أيضًا إلى مقتل جنود اضطروا لدخول مناطق القتال دون استخدام القوة الكافية.
ورغم ذلك، قال سموتريتش إن إسرائيل "غيرت المعادلة" في استراتيجياتها القتالية الحضرية، حيث "لم يعد بإمكان المدنيين حماية الإرهابيين" . وأوضح أن العقيدة العسكرية الجديدة تنص على أنه "في أي مكان يوجد فيه إرهاب – سنُجلي المدنيين ثم نسوي المنطقة بالأرض" . وأضاف أن هذه السياسة أعادت لإسرائيل "تفوقها النسبي" ، والذي كانت قد فقدته على مدار الثلاثين عامًا الماضية بسبب عدم فعالية قوتها النارية الهائلة في حروب العصابات الحضرية .
ردود سموتريتش على ترامب
أكد سموتريتش أنه "لا يوجد شيء اسمه" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإسرائيل بالعودة إلى الحرب. وقال إن إسرائيل لها الحق في التصرف كما تراه مناسبًا ، والسؤال هو ما إذا كان الأمر سيكون أسهل أم أصعب – لكنه أشار إلى أن الانطباع العام هو أن إدارة ترامب تتبنى نفس النهج .
وأضاف أن "المحور المعتدل" ، في المناقشات المغلقة، يطلب من إسرائيل "إكمال المهمة" وتدمير حماس تمامًا، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم بالعمل نيابة عن الأردن ومصر والسعودية ودول أخرى .
رؤية سموتريتش لدور ترامب في الشرق الأوسط
أوضح سموتريتش أن ترامب أبدى اهتمامًا بصنع السلام في الشرق الأوسط ، ويعتقد العديد من المحللين أن هدفه النهائي هو الفوز بجائزة نوبل للسلام لكن وفقًا لسموتريتش، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن لترامب من خلالها الحصول على نوبل هي عبر إظهار "قوة عظمى" وتمكين إسرائيل من القضاء على المحور الإيراني بالكامل .
وقال إن هذا سيجعل العالم "أنظف وأكثر تنورًا وأقوى" ، وسيدفع الدول الأخرى للانضمام لهذا التوجه. وأضاف: "أولًا ستكون هناك حرب، ثم يأتي السلام" . وأكد أن إظهار إسرائيل للضعف سيؤدي إلى النتيجة العكسية تمامًا .
و وصف وزير المالية سموتريتش مزيج القوة العسكرية الإسرائيلية وسياسات إدارة ترامب بأنه "فرصة تاريخية" لتغيير الشرق الأوسط وإطلاق "موجة عملاقة من التنمية والازدهار" .
موقفه من الفلسطينيين والدولة الفلسطينية
سموتريتش قال إن العقبة الوحيدة أمام هذا المشروع هي الفلسطينيون، زاعمًا أنهم "لم يفعلوا أي شيء جيد ولم يجلبوا أي خير للعالم" .
وأضاف أن القضية الفلسطينية يجب أن "تُزال عن الطاولة" ، مؤكدًا أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية ووصف مؤيدي الدولة الفلسطينية بأنهم يكررون نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا . وأضاف أن الفلسطينيين لن يقبلوا أبدًا بوجود إسرائيل وسيسعون دائمًا لتدميرها ، ولم يفرق بين السلطة الفلسطينية وحماس في هذا السياق.
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس لم يُدن حتى الآن مذبحة حماس ، مدعيًا أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية يدعمون حماس والمجزرة . وحذر من أنه إذا حصل الفلسطينيون على دولة، فإن حماس ستسيطر عليها فورًا ، وستصبح الضفة الغربية "نسخة مضاعفة من غزة بـ 20 مرة" .
خطة الإمارات الفلسطينية"
واقترح بدلاً من ذلك إنشاء سلطات مدنية محلية في المدن الفلسطينية، ولكن بدون أي سيادة ، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع ما يسمى "خطة الإمارات الفلسطينية" التي طرحها البروفيسور مردخاي كيدار من جامعة بار إيلان.
كما أشار إلى "خطة النصر" التي قدمها عام 2017، والتي أوضح فيها سياساته تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأضاف أنه لا يوجد أي احتمال أن تكون الدولة الفلسطينية ديمقراطية ، زاعمًا أن الفلسطينيين "تحت الاحتلال الإسرائيلي يتمتعون بحقوق أكثر بـ 1000 مرة من الفلسطينيين تحت الحكم الذاتي" .
وأوضح أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "سيعيشون حياة جيدة وسيكونون مزدهرين" ، لكنهم لن يحصلوا على حق التصويت في البرلمان ، وذلك لضمان "الأغلبية اليهودية لإسرائيل" ، معترفًا بأن هذا سيخلق "عجزًا ديمقراطيًا" .
رفضه للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية
وقال سموتريتش إن القومية الفلسطينية تقوم بالكامل على محاربة إسرائيل ، ولا تمثل "كيانًا تاريخيًا جماعيًا" ، مشيرًا إلى أن دولًا مثل مصر والأردن لديها تاريخ مشترك، ما جعل حل النزاع معها ممكنًا بالوسائل الدبلوماسية ، لكن الفلسطينيين لن يوافقوا أبدًا على إنهاء الصراع عبر الدبلوماسية ، لأن ذلك "سيقوض وجودهم" .
وأضاف أن التاريخ أثبت ذلك ، مشيرًا إلى أن خطة التقسيم عام 1947، ومقترحات السلام السخية في كامب ديفيد 2000 وأنابوليس 2007، قبلتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون .
كما اتهم سموتريتش الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه وقع اتفاقات أوسلو، ثم أرسل "انتحاريين" إلى مراكز المدن .
وأكد في النهاية أنه لم يلتقِ أبدًا بقادة السلطة الفلسطينية ، لأنه "غير مستعد للقاء إرهابيين على حد وصفه لانهم حرضوا على الإرهاب وعلموه" . لكنه أوضح أنه التقى بقيادات محلية فلسطينية تكره "فساد السلطة الفلسطينية" و**"تريد فقط حياة أفضل"**.
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