اكد رغبته بالعودة للحرب بغزة و رفضه التفاوض مع السلطة : سموتريتش يقول انه اسرائيل ستعود للحرب

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / قال المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش في خاص لصحيفة جيروزاليم بوست ان إسرائيل ستستأنف الحرب إذا بقيت حماس في السلطة .

وقال سموتريتش ان الرئيس الامريكي دونالد يجب أن يُظهر "قوة كبيرة" لإعادة تشكيل الشرق الأوسط و منذ تصويته ضد تبادل الأسرى في الاجتماع الحكومي المصيري ليلة الجمعة، 17 يناير، يسير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على حبل مشدود.

وبحسب الصحيفة تفاوض وزير المالية مع رئيس الوزراء بنيامين للحصول على ضمانات بأن الصفقة لن تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها الأخرى في الحرب – وهي تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل بعد الآن.

تقول الصحيفة في الواقع، أدى ضغط سموتريتش على نتنياهو إلى اتخاذ المجلس الوزاري الأمني ثلاثة قرارات مهمة يوم الجمعة هي التزام بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك منع حركة حماس من توزيع المساعدات الإنسانية؛ وإضافة هدف آخر للحرب يتمثل في تعزيز الأمن في الضفة الغربية من خلال تكثيف عمليات مكافحة ما اسماه سموتريتش "الإرهاب"؛ وقرار يتعلق بمحاربة حماس على المستوى العالمي، وهو أمر قال سموتريتش إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيله لكن سموتريتش وصف الاتفاق بأنه "كارثي" و"خطير" على أمن إسرائيل. وعلى الرغم من أنه وزملاءه الوزراء من حزب الصهيونية الدينية صوتوا ضد الاتفاق، إلا أنهم لم ينسحبوا من الحكومة.

و في مقابلته مع صحيفة جيروزاليم بوست ، قال سموتريتش إنه "لم ينم لمدة أسبوع" بسبب القرار، لكنه قرر في النهاية البقاء في الحكومة بعد أن اقتنع بأن نتنياهو والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب ملتزمون بإزالة حماس كسلطة حاكمة في غزة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

و قرر سموتريتش البقاء في الحكومة بعد أن اقتنع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم بإزالة حماس كسلطة حاكمة في غزة، وفقًا لما قاله.

هذا و من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق رسميًا يوم الاثنين، ومن غير المرجح أن توافق حماس على إطلاق سراح بقية الرهائن ما لم تحصل في المقابل على إنهاء الحرب مع بقائها في السلطة.

وقال سموتريتش إنه إذا وافقت حماس على إلقاء سلاحها، وخروج قادتها من غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، فلن تكون هناك حاجة لاستخدام القوة. لكنه يرى أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية ، وهو مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى القتال قريبًا بعد انتهاء المرحلة الأولى في بداية مارس.

جادل سموتريتش بأن الاتفاق كان سيمضي قدمًا سواء بقي في الحكومة أم لا، وقال إنه رغم اعتقاده بأن الاتفاق كان خطأً ، إلا أن غالبية ائتلافه كانوا مؤيدين له، ولم يكن بإمكانه "فرض رأيه الأقلوي" على الآخرين.

وقال: “عندما دخلت عالم السياسة، قال لي والدي: 'انظر، بتسلئيل، السياسة هي ساحة القوة... كن حذرًا جدًا في عدم استخدام القوة لمجرد أنك تملكها، وتأكد دائمًا مما إذا كان هناك مبرر لاستخدامها.'”

في هذه الحالة، مجرد امتلاكه لنفوذ سياسي لم يكن يعني أنه يجب أن يستخدمه بتهديد إسقاط الحكومة. ومع ذلك، و قال سموتريتش إنه إذا تضمنت المرحلة الثانية من الاتفاق إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، فلن يكتفي بمغادرة الحكومة، بل سيسقطها.

و تجاهل سموتريتش الانتقادات التي وُجّهت إليه بسبب أنه، رغم تصويته ضد الاتفاق، كتب على منصة X أنه تأثر بعودة الرهائن. ووصف هذه الانتقادات بأنها "سطحية" . كما أشار إلى والد أحد الرهائن الذي اتهمه بأنه "صوّت لقتل ابنه" . لكن سموتريتش دافع عن موقفه، قائلًا إن تصويته ضد الاتفاق كان "تصويتًا من أجل الحياة" – أي حياة الذين لن يكونوا مستهدفين من قبل حماس بعد الآن.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكن لتوافق أبدًا على تبادل أسرى مع ألمانيا النازية يترك النازيين في السلطة، وبالتالي لا ينبغي لإسرائيل أن تفعل ذلك.

و وصف سموتريتش أخطر جزء في الاتفاق بأنه الإيحاء بأن احتجاز الإسرائيليين كرهائن قد نجح في "تركيع إسرائيل" .

وحذر من أن هذا قد يؤدي إلى محاولات لاختطاف إسرائيليين أو يهود في الخارج ، وهي عمليات يمكن تنفيذها بسهولة نسبيًا، مما قد يجبر إسرائيل على دفع ثمن باهظ. وشدد على أن إسرائيل يجب أن تضمن أن النتيجة النهائية ستكون القضاء على حماس – وبالتالي ردع أي عمليات اختطاف مستقبلية .

كما انتقد سموتريتش طول مدة الحرب، معتبرًا أنها كان يجب أن تكون أسرع بكثير . وألقى باللوم جزئيًا على إدارة بايدن ، متهمًا إياها بفرض "حظر أسلحة" وتأخير شحن جرافات D9 العسكرية ، التي تعد حيوية لتكتيكات القتال الإسرائيلي في المناطق الحضرية. وأكد أن هذا التأخير أدى أيضًا إلى مقتل جنود اضطروا لدخول مناطق القتال دون استخدام القوة الكافية.

ورغم ذلك، قال سموتريتش إن إسرائيل "غيرت المعادلة" في استراتيجياتها القتالية الحضرية، حيث "لم يعد بإمكان المدنيين حماية الإرهابيين" . وأوضح أن العقيدة العسكرية الجديدة تنص على أنه "في أي مكان يوجد فيه إرهاب – سنُجلي المدنيين ثم نسوي المنطقة بالأرض" . وأضاف أن هذه السياسة أعادت لإسرائيل "تفوقها النسبي" ، والذي كانت قد فقدته على مدار الثلاثين عامًا الماضية بسبب عدم فعالية قوتها النارية الهائلة في حروب العصابات الحضرية .

ردود سموتريتش على ترامب

أكد سموتريتش أنه "لا يوجد شيء اسمه" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإسرائيل بالعودة إلى الحرب. وقال إن إسرائيل لها الحق في التصرف كما تراه مناسبًا ، والسؤال هو ما إذا كان الأمر سيكون أسهل أم أصعب – لكنه أشار إلى أن الانطباع العام هو أن إدارة ترامب تتبنى نفس النهج .

وأضاف أن "المحور المعتدل" ، في المناقشات المغلقة، يطلب من إسرائيل "إكمال المهمة" وتدمير حماس تمامًا، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم بالعمل نيابة عن الأردن ومصر والسعودية ودول أخرى .

رؤية سموتريتش لدور ترامب في الشرق الأوسط

أوضح سموتريتش أن ترامب أبدى اهتمامًا بصنع السلام في الشرق الأوسط ، ويعتقد العديد من المحللين أن هدفه النهائي هو الفوز بجائزة نوبل للسلام لكن وفقًا لسموتريتش، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن لترامب من خلالها الحصول على نوبل هي عبر إظهار "قوة عظمى" وتمكين إسرائيل من القضاء على المحور الإيراني بالكامل .

وقال إن هذا سيجعل العالم "أنظف وأكثر تنورًا وأقوى" ، وسيدفع الدول الأخرى للانضمام لهذا التوجه. وأضاف: "أولًا ستكون هناك حرب، ثم يأتي السلام" . وأكد أن إظهار إسرائيل للضعف سيؤدي إلى النتيجة العكسية تمامًا .

و وصف وزير المالية سموتريتش مزيج القوة العسكرية الإسرائيلية وسياسات إدارة ترامب بأنه "فرصة تاريخية" لتغيير الشرق الأوسط وإطلاق "موجة عملاقة من التنمية والازدهار" .

موقفه من الفلسطينيين والدولة الفلسطينية

سموتريتش قال إن العقبة الوحيدة أمام هذا المشروع هي الفلسطينيون، زاعمًا أنهم "لم يفعلوا أي شيء جيد ولم يجلبوا أي خير للعالم" .

وأضاف أن القضية الفلسطينية يجب أن "تُزال عن الطاولة" ، مؤكدًا أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية ووصف مؤيدي الدولة الفلسطينية بأنهم يكررون نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا . وأضاف أن الفلسطينيين لن يقبلوا أبدًا بوجود إسرائيل وسيسعون دائمًا لتدميرها ، ولم يفرق بين السلطة الفلسطينية وحماس في هذا السياق.

وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس لم يُدن حتى الآن مذبحة حماس ، مدعيًا أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية يدعمون حماس والمجزرة . وحذر من أنه إذا حصل الفلسطينيون على دولة، فإن حماس ستسيطر عليها فورًا ، وستصبح الضفة الغربية "نسخة مضاعفة من غزة بـ 20 مرة" .

خطة الإمارات الفلسطينية"

واقترح بدلاً من ذلك إنشاء سلطات مدنية محلية في المدن الفلسطينية، ولكن بدون أي سيادة ، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع ما يسمى "خطة الإمارات الفلسطينية" التي طرحها البروفيسور مردخاي كيدار من جامعة بار إيلان.

كما أشار إلى "خطة النصر" التي قدمها عام 2017، والتي أوضح فيها سياساته تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأضاف أنه لا يوجد أي احتمال أن تكون الدولة الفلسطينية ديمقراطية ، زاعمًا أن الفلسطينيين "تحت الاحتلال الإسرائيلي يتمتعون بحقوق أكثر بـ 1000 مرة من الفلسطينيين تحت الحكم الذاتي" .

وأوضح أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "سيعيشون حياة جيدة وسيكونون مزدهرين" ، لكنهم لن يحصلوا على حق التصويت في البرلمان ، وذلك لضمان "الأغلبية اليهودية لإسرائيل" ، معترفًا بأن هذا سيخلق "عجزًا ديمقراطيًا" .

رفضه للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية

وقال سموتريتش إن القومية الفلسطينية تقوم بالكامل على محاربة إسرائيل ، ولا تمثل "كيانًا تاريخيًا جماعيًا" ، مشيرًا إلى أن دولًا مثل مصر والأردن لديها تاريخ مشترك، ما جعل حل النزاع معها ممكنًا بالوسائل الدبلوماسية ، لكن الفلسطينيين لن يوافقوا أبدًا على إنهاء الصراع عبر الدبلوماسية ، لأن ذلك "سيقوض وجودهم" .

وأضاف أن التاريخ أثبت ذلك ، مشيرًا إلى أن خطة التقسيم عام 1947، ومقترحات السلام السخية في كامب ديفيد 2000 وأنابوليس 2007، قبلتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون .

كما اتهم سموتريتش الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه وقع اتفاقات أوسلو، ثم أرسل "انتحاريين" إلى مراكز المدن .

وأكد في النهاية أنه لم يلتقِ أبدًا بقادة السلطة الفلسطينية ، لأنه "غير مستعد للقاء إرهابيين على حد وصفه لانهم حرضوا على الإرهاب وعلموه" . لكنه أوضح أنه التقى بقيادات محلية فلسطينية تكره "فساد السلطة الفلسطينية" و**"تريد فقط حياة أفضل"**.